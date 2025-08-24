En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Banfield

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Banfield

Rosario

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Argentinos Juniors goleó a Racing para salir del fondo

El "Bicho" venció a la "Academia" por 4-1 en La Paternal y se metió entre los primeros ocho.

24/08/2025 | 18:05Redacción Cadena 3

FOTO: Argentinos y Racing se enfrentaron en La Paternal. (Foto:TyCSports)

Argentinos Juniors goleó a Racing en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El "Bicho" de Nicolás Diez venció a la "Academia" por 4-1 con goles de Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Matías Giménez y Nicolás Oroz.  

Tomás Conechny había logrado adelantar a La Academia, a los 25 minutos del primer tiempo, pero rápidamente Alan Lescano marcó el tanto del empate, a los 28’ del mismo periodo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En tanto, Hernán López Muñoz, Matías Giménez y Nicolás Oróz sentenciaron el triunfo para el cuadro de La Paternal, a los 6’, 15’ y 25’ minutos del complemento, respectivamente.

Con este resultado, los comandados por Gustavo Costas, quien no pudo dirigir el encuentro por suspensión, quedaron en el fondo de la tabla del Grupo A con 4 unidades, por delante de Aldosivi, pero al cuadro marplatense deberá jugar este lunes frente a Estudiantes de La Plata.

Ahora, el conjunto albiceleste recibirá a Unión de Santa Fe, el domingo 31 de agosto desde las 21:15 por la siguiente jornada del campeonato local.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, la contundente victoria le permitió al elenco de La Paternal meterse en puestos de Playoffs con 8 puntos. El próximo sábado se medirá contra Independiente Rivadavia de Mendoza, a partir de las 17:00.

En una primera mitad en la que Argentinos Juniors fue levemente superior, fue Racing quien logró golpear primero por medio de Conechny luego de aprovechar el error del arquero Diego Rodríguez al permanecer en el arco y no ir en busca de la pelota.

Sin embargo, los dirigidos por Nicolás Diez no tardaron en encontrar el gol y volver a poner las tablas en el marcador. Tras una gran jugada colectiva y un flojo despeje de Gabriel Arias, arquero de l conjunto de Avellaneda, Alan Lescano capturó la pelota dentro del área y abrió el pie para mandar la misma al fondo de la red.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otro lado, el complemento fue todo para el “Bicho”. Luego de una genialidad del propio Lescano, habilitó a López Muñoz con sutileza por encima de la defensa, el ex Godoy Cruz marcó el 2-1 parcial de cabeza.

A partir de allí, Argentinos encontró con mayor facilidad los caminos para lastimar al rival y con un golazo de Matías Giménez y otro tanto de Nicolás Oróz, aplicando la inexorable Ley del Ex, sentenció la goleada en La Paternal.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Argentinos Juniors vs Racing en el marco del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo es el encuentro? El partido se realiza el domingo a las 16.15 horas.

¿Dónde se juega? En el Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires.

¿Cómo llegan los equipos? Argentinos viene de perder ante Huracán, Racing eliminó a Peñarol en la Libertadores.

¿Cómo verlo en vivo? Se transmite por ESPN Premium y se puede seguir digitalmente por Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho