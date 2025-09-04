Argentina recibe a Venezuela en la despedida de Messi: seguilo en vivo

FOTO: Cómo ver en vivo Argentina vs Venezuela por Eliminatorias: horario y formaciones

En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina recibe a Venezuela.

El encuentro se juega desde las 20.30 en el estadio Monumental. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El equipo campeón del mundo y de América ya tiene su lugar asegurado y hasta el primer puesto, pero se trata de un partido especial: el último por Eliminatorias y oficial en el país para Lionel Messi.

Enfrente, el conjunto del “Bocha” Batista llega en zona de repechaje y hasta con posibilidades matemáticas de acceder de forma directa al Mundial.

La formación de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Franco Mastantuono; Julián Álvarez, Thiago Almada y Lionel Messi.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/