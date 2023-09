Ansu Fati: de ser el “nuevo Messi" a irse a préstamo a la Premier League

El Brighton and Hove Albion fichó al delantero Ansu Fati, quien supo ser catalogado como el sucesor de Lionel Messi en Barcelona, a préstamo por una temporada por el conjunto catalán, anunció este viernes el club de la Premier League del fútbol inglés.

El club de LaLiga española añadió que el acuerdo no incluye una opción para hacer permanente el traspaso.

Fati, formado en la academia del Barcelona, disfrutó de una gran campaña en la temporada 2019-20, anotando ocho goles en 33 apariciones en todas las competiciones.

We are pleased to confirm the signing of @ANSUFATI on a season-long loan from @FCBarcelona! ??