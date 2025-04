Agüero justificó la declaración que molestó a los hinchas de Independiente

El centro delantero Sergio Agüero justificó su polémica declaración en la previa del partido entre el senior de Independiente y el senior de Racing, ante la prensa.

“Por ahí mucha gente se ha enojado o se ha ilusionado con que iba a volver a Independiente”, planteó Sergio Agüero sobre su hipotético regreso al club en su etapa como futbolista profesional.

El “Kun” aclaró: “hay gente que se lo toma mal porque no volví”. El futbolista argentino agregó: “no volví por un tema de salud, no porque no quise”.

A pesar de su declaración para intentar revertir su situación con el hincha del “Rojo” de Avellaneda, Agüero cavó un pozo más profundo y complicó aún más su situación con la gente del elenco de Zona Sur.

¿Qué dijo Agüero sobre el “Rey de Copas”?

Instantes previos a su debut en la categoría Senior de Independiente, el “Kun” realizó una polémica declaración que disgustó en el ambiente del club.

“No es mi casa, sí es algo donde me críe, desde los 8 años que arranqué”, expresó Sergio Agüero sobre el significado del Independiente en su vida.

Por otra parte, el centro delantero explicó: “cada vez que me inviten, estoy”. Agüero agregó: “el lunes que viene, contra Estudiantes, en un 90 por ciento vengo. Cuando esté en el país, voy a venir si calzan los días”.

Una declaración que reveló que lugar ocupó el conjunto de Avellaneda en su carrera profesional.