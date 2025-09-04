AFA lanzó una campaña contra la discriminación

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video sobre una campaña en contra de la discriminación.

“El siguiente mensaje está dirigido a los hinchas del fútbol, y a toda la sociedad en su conjunto. Luchemos contra la discriminación”, manifestó la AFA en el video que difundió en las distintas redes sociales.

Dentro de esta campaña de “digámosle no a la discriminación”, el ente argentino remarcó en tres oportunidades que el racismo se quedará afuera de la cancha. Con este mensaje, la institución buscó reforzar la idea de que el fútbol debe ser un espacio de respeto, inclusión y convivencia, libre de todo tipo de agresiones verbales o actitudes xenófobas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La campaña, además, busca instalar un mensaje de concientización que trascienda las canchas y llegue también a las escuelas, los barrios y todos los espacios de la vida cotidiana.

El mensaje de la AFA en el Monumental para concientizar a los hinchas

La AFA desplegó una bandera con un mensaje claro y contundente contra la discriminación: “Los cánticos ofensivos tienen consecuencias”.

La advertencia fue colocada en la tribuna Centenario Alta del Estadio Monumental y responde a las sanciones que la FIFA impuso a la institución, en el marco de su política para erradicar conductas discriminatorias en el fútbol.

De esta manera, la Asociación del Fútbol Argentino busca no solo cumplir con la sanción internacional, sino también generar conciencia entre los simpatizantes. La intención es que el Monumental, al igual que todos los estadios del país, se convierta en un espacio donde prevalezcan el respeto, la diversidad y la convivencia, alejando definitivamente a las prácticas discriminatorias que atentan contra los valores del deporte.