Newell's se quedó con uno menos: clima caliente y empate ante Central Córdoba

Este viernes a las 21, Newell’s y Central Córdoba se miden en el estadio Marcelo Bielsa por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Mientras que La Lepra llega tras un empate sin goles ante Aldosivi, el Ferroviario arriba con moral alta tras vencer a Defensa y Justicia. Con arbitraje de Andrés Merlos, (desde las 19) transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, Youtube y app.

El equipo de Cristian “Ogro” Fabbiani ha tenido un arranque irregular en el certamen, empañado a su vez por la salida abrupta de Keylor Navas. Tras su victoria inicial frente a Independiente Rivadavia, cayó ante Banfield como local y sumó solo un punto en su visita a Mar del Plata.

Con estos resultados, el club rosarino se aleja de su meta de clasificar a un torneo internacional: está a ocho puntos del último cupo para la Copa Sudamericana.

En cambio, Central Córdoba, dirigido por Omar De Felippe, atraviesa un momento más auspicioso. No solo se ubica en puestos de playoffs en el Clausura, sino que también avanza en la Copa Sudamericana, donde derrotó a Cerro Largo (3-0) y ahora enfrentará a Lanús en octavos de final.

Aunque en la tabla anual también está lejos de los puestos coperos (al igual que Newell’s), el equipo santiagueño mantiene una mejor diferencia de goles y llega invicto en el semestre (dos empates y una victoria ante Defensa y Justicia).

