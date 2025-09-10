Inauguraron los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento: “Vienen para quedarse”

FOTO: El certamen reúne a más de 2.500 deportistas de las 24 provincias argentinas.

El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, encabezó la ceremonia de apertura de los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, un evento que busca consolidarse en el calendario deportivo nacional. Con un discurso cargado de emoción, destacó que la iniciativa “viene para quedarse” y que será una plataforma para que los atletas de todo el país puedan competir representando a sus provincias.

El certamen reúne a más de 2.500 deportistas de las 24 provincias argentinas, quienes participan en disciplinas convencionales y adaptadas. “Hay que permitirse soñar porque las cosas ‘locas’ se pueden hacer realidad. Hoy lo estamos demostrando: trabajando todos juntos y unidos, porque el deporte es uno solo”, subrayó Moccia durante el acto inaugural.

Además, el dirigente olímpico puso el foco en el carácter inclusivo y federal de la competencia, resaltando la importancia de ofrecer un espacio de visibilidad para los atletas en el inicio del ciclo olímpico. Según indicó, estos Juegos representan “una verdadera fiesta del deporte argentino”, donde el espíritu competitivo se combina con la integración y la unión entre provincias.

En su mensaje final, Moccia se dirigió directamente a los jóvenes que participan en la primera edición del evento: “Ustedes son los verdaderos protagonistas. Queremos que compitan, se diviertan, se integren y sigan representando de maravilla al deporte argentino cada vez que les toque actuar”. Con estas palabras, el presidente del COA selló la apertura de una cita que apunta a convertirse en un hito del calendario deportivo nacional.