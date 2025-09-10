En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Estadio 3 Notas

Di María calentó la previa del duelo entre Rosario Central y Boca

Con una advertencia a Paredes, su ex compañero de seleccionado, “Fideo” palpitó el duelo con el “Xeneize” que se dará este fin de semana por la competición doméstica.   

10/09/2025 | 23:28Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Di María convirtió el gol de la victoria canalla ante Newell´s.

FOTO: Di María habló en conferencia de prensa.

En la antesala del cruce entre Rosario Central y Boca Juniors, que se jugará este domingo en el Gigante de Arroyito, Ángel Di María dejó declaraciones que encendieron la previa y apuntaron directamente a su excompañero de la Selección Argentina y el PSG, Leandro Paredes.

“Alguna patadita me va a dar, seguro”, soltó entre risas el futbolista auriazul, al referirse a su reencuentro en cancha con el mediocampista xeneize en una entrevista televisiva. Di María, que atraviesa un gran presente desde su regreso a Central, no ocultó la motivación especial que le genera este encuentro.

La historia compartida entre ambos es extensa: fueron campeones del mundo en Qatar 2022, jugaron juntos en el PSG y luego en la Juventus. Sin embargo, este domingo estarán en veredas opuestas y cada uno defenderá su camiseta con intensidad.

El partido llega en un momento determinante del campeonato. Central quiere confirmar su buen presente tras haber ganado el clásico ante Newell’s, mientras que Boca necesita sumar para no alejarse de los puestos de vanguardia. A eso se suma el condimento extra de tener a dos campeones del mundo cara a cara en el campo de juego.

El encuentro correspondiente a la 8ª fecha del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo a las 17:30, con arbitraje de Facundo Tello y asistencia de Lucas Novelli en el VAR. El Gigante de Arroyito ya se prepara para un duelo que promete emociones fuertes dentro y fuera de la cancha.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho