Di María calentó la previa del duelo entre Rosario Central y Boca

En la antesala del cruce entre Rosario Central y Boca Juniors, que se jugará este domingo en el Gigante de Arroyito, Ángel Di María dejó declaraciones que encendieron la previa y apuntaron directamente a su excompañero de la Selección Argentina y el PSG, Leandro Paredes.

“Alguna patadita me va a dar, seguro”, soltó entre risas el futbolista auriazul, al referirse a su reencuentro en cancha con el mediocampista xeneize en una entrevista televisiva. Di María, que atraviesa un gran presente desde su regreso a Central, no ocultó la motivación especial que le genera este encuentro.

La historia compartida entre ambos es extensa: fueron campeones del mundo en Qatar 2022, jugaron juntos en el PSG y luego en la Juventus. Sin embargo, este domingo estarán en veredas opuestas y cada uno defenderá su camiseta con intensidad.

El partido llega en un momento determinante del campeonato. Central quiere confirmar su buen presente tras haber ganado el clásico ante Newell’s, mientras que Boca necesita sumar para no alejarse de los puestos de vanguardia. A eso se suma el condimento extra de tener a dos campeones del mundo cara a cara en el campo de juego.

El encuentro correspondiente a la 8ª fecha del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo a las 17:30, con arbitraje de Facundo Tello y asistencia de Lucas Novelli en el VAR. El Gigante de Arroyito ya se prepara para un duelo que promete emociones fuertes dentro y fuera de la cancha.