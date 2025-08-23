De Bella Vista a Arroyito: todo el color del clásico que paraliza a Rosario

Rosario volvió a detener su ritmo habitual este sábado para vivir una nueva edición del clásico que divide pasiones, barrios y generaciones. Desde temprano, el Gigante de Arroyito se transformó en el epicentro de una jornada cargada de emoción y expectativa, con Rosario Central y Newell’s Old Boys enfrentándose desde las 17.30 por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El operativo comenzó mucho antes del pitazo inicial. A las 14:30, tal como estaba previsto, las puertas del estadio se abrieron para recibir a la marea de hinchas que ya colmaban las calles. Pero la transformación del barrio había empezado aún antes: dos horas y media previas, el tránsito fue modificado con cortes y desvíos en bulevar Avellaneda y avenida Centenario, un protocolo necesario que se extendería hasta las 21, intentando ordenar la efervescencia pre y post partido.

Bulevar Avellaneda y la avenida Centenario Rosario Central fueron los principales ejes de desvío, mientras que el túnel Celedonio Escalada se convirtió en mano única hacia el centro una vez finalizado el encuentro.

A esto se sumó un contingente de 582 efectivos policiales, más de 250 personas de seguridad privada dentro del estadio y un equipo especializado encargado de prevenir situaciones irregulares, como la presencia de cuidacoches extorsivos en la zona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los planteles arribaron al estadio alrededor de las 15.45: Rosario Central desde su predio en Arroyo Seco y Newell’s desde Bella Vista.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Afuera, el barrio ya era una fiesta teñida de azul y amarillo, mientras miles de fanáticos colmaban las calles con camisetas, banderas, bombos y rituales que se repiten como mandamientos cada vez que se juega el clásico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los momentos más esperados por la hinchada canalla es el regreso de Ángel Di María al clásico rosarino. El campeón del mundo volvió al club de sus amores y este sábado, con la camiseta número 11, se metió en el corazón del pueblo auriazul una vez más, sumando aún más mística a un partido ya cargado de historia y emoción.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Un nuevo capítulo de una historia eterna, pintado con todo el color y el fervor de una ciudad que, una vez más, se detiene para vivirlo.