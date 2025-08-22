Rosario, paralizada: Central y Newell's se enfrentan en un nuevo clásico

Este sábado a las 17:30, Rosario volverá a vivir una jornada cargada de emociones con una nueva edición del clásico entre Rosario Central y Newell’s Old Boys, correspondiente a la fecha interzonal de la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

El duelo se disputará en el estadio Gigante de Arroyito. Dirige Darío Herrera y José Carreras estará en el VAR. Transmite (desde las 13.30) Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, Youtube y app.

Rosario Central, dirigido por Ariel Holan, llega invicto en el campeonato, aunque con un rendimiento irregular. Acumula una victoria y cuatro empates —los últimos tres de manera consecutiva, incluyendo el 1-1 ante Deportivo Riestra— y se posiciona quinto en la Zona B con siete puntos, a cuatro del puntero River y liderando la tabla anual.

Sin embargo, su funcionamiento futbolístico aún genera dudas, por lo que el clásico se presenta como una oportunidad para consolidarse.

Por su parte, el Newell’s de Cristian Fabbiani intentará cortar la racha negativa ante su eterno rival. La Lepra se encuentra décima en la Zona A con seis unidades, apenas a un punto de los puestos de clasificación, aunque viene en levantada y con “buenas sensaciones”.

El Gigante de Arroyito se prepara para vibrar con uno de los encuentros más pasionales del fútbol argentino y con un condimento adicional: la vuelta de "Fideo" Di María. Su última presencia en este encuentro fue hace 18 años. Jugó dos: ganó uno y perdió uno ¿Y el tercero?