Estadio 3 Notas

Central visita a Sarmiento de Junín tras el envión del clásico

El equipo de Ariel Holan visita a Sarmiento de Junín por la fecha 7 del torneo, con el objetivo de seguir en lo más alto de la tabla y encaminar su juego. Desde las 17, vivilo en Estadio 3, por Cadena 3 Rosario, Cadena3.com, Youtube y app.

30/08/2025 | 17:14Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Di María convirtió el gol de la victoria canalla ante Newell´s.

Rosario Central afronta este sábado un nuevo desafío en la Liga Profesional: desde las 17, visitará a Sarmiento de Junín en el marco de la séptima fecha. El Canalla llega entonado tras la victoria en el clásico rosarino ante Newell’s, un resultado que no solo le dio confianza en lo anímico, sino que además lo mantiene como el equipo con mayor puntaje acumulado en la tabla general de la temporada 2025.

El conjunto dirigido por Ariel Holan busca dar un paso más en su objetivo de clasificar de manera directa a la próxima Copa Libertadores. Si bien los resultados lo acompañan, el entrenador reconoció que aún falta mejorar el volumen de juego para consolidar la identidad futbolística del equipo. Para este encuentro, todo indica que repetirá la misma formación que superó a la Lepra el pasado fin de semana.

Enfrente está Sarmiento, que vive una realidad muy distinta. El Verde pelea por escapar del descenso y recientemente sumó a Facundo Sava como entrenador para intentar enderezar el rumbo. El DT prepara variantes, entre ellas la inclusión de un juvenil con la misión de controlar a Ángel Di María, la gran figura auriazul y referente del fútbol argentino.

El duelo en Junín promete ser intenso: Central llega con la necesidad de ratificar lo hecho en el clásico y de mostrar una mejor versión futbolística, mientras que Sarmiento se juega puntos clave para sostener sus aspiraciones de permanencia. A partir de las 17, transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, Cadena3.com, Youtube y app.

