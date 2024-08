Renunció Russo en Central: "Es una decisión mía y este es el momento"

FOTO: Russo no es más el técnico del Canalla.

Miguel Ángel Russo renunció a la dirección técnica de Rosario Central. El entrenador decidió dar un paso al costado a una semana del clásico contra Newell's, a disputarse el sábado 10 de agosto.

"Quiero agradecerle a toda la gente de Central por el cariño. Uno con dolor entiende que este es un momento de dar un paso al costado, es lo mejor para el club. Agradezco a mis jugadores, al personal del club, a Gonzalo (Belloso) y a Carolina (Cristinziano). Es una decisión mía, este es el momento y la forma", expresó Russo en un video oficial difundido por el club en la red social X.

Miguel Ángel Russo dejó de ser entrenador de Rosario Central



Así se despidió de toda nuestra gente ?? https://t.co/oSDluSaG6S — Rosario Central (@RosarioCentral) August 2, 2024

"Tengo dolor, a uno no le gusta tomar estas decisiones. Se que todo va a ir bien, todo va a ir mejor. Me tocó salir campeón, pero eso queda en la historia y ya pasó. El presente es otra cosa, hay decisiones que uno debe tomar. Es lo mejor para el club, no para mí. Uno conociendo el club decide dar un paso al costado", agregó.

"Central seguirá siendo mi casa. Seguiré ayudando, como corresponde. Veremos cómo sigue todo esto, mi vida...hay que seguir para adelante", concluyó.