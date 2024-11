Newell's presentó a Mariano Soso como nuevo entrenador del primer equipo

El entrenador Mariano Soso fue presentado como el nuevo entrenador de Newell´s Old Boys de Rosario y reemplazará al interino Ricardo Lunari tras dos meses y medio al mando del primer equipo.

Con cuatro entrenadores en el año, el 2024 de la "Lepra" fue realmente para el olvido estando anteúltimo en la Liga Profesional de Fútbol, lejos de la zona de Copa Sudamericana, eliminado en octavos de final de la Copa Argentina y habiendo perdido los dos clásicos del año ante Rosario Central.

Tras los ciclos del uruguayo Mauricio Larriera, el interinato de Adrián Coria y los 10 partidos que Sebastián Méndez dirigió al primer equipo, Mariano Soso cumplirá su sueño de ser el entrenador de Newell´s tras dos meses y medio de interinato de Ricardo Lunari. El entrenador no debutará ante Independiente este martes, en el Coloso del Parque, en un partido correspondiente a la fecha 24 de la Liga Profesional.

Con contrato vigente en Alianza Lima de Perú, el entrenador de 43 años hizo lo imposible para terminar su vínculo con el club inca y logró su cometido, siendo presentado este lunes en Bella Vista donde aseguró estar "feliz de habitar este momento, he tenido oportunidad en otras temporadas, no pudimos coincidir por tiempos. Este contexto es atractivo y hay argumentos para construir un equipo que represente al hincha y la esencia de esta historia".

"Me vi movilizado, no puedo negar que es el paso más trascendente de mi carrera. Me eduqué en este espacio, aprendí valores en la escuela de Newell''s y Bella Vista. Me preparé para este momento" agregó Soso.

El flamante entrenador conoce el contexto en el que asume su cargo en el equipo rosarino y, sobre esto, el director técnico de 45 años aseguró: "Asumimos en contexto complejo, tenemos que tomar este tiempo para diagnosticar y hacer el análisis con la interacción con los futbolistas, por eso no voy a estar mañana. Hay una valoración del plantel externas. Nunca dejé de observar a Newell''s como hincha. Siento que conozco al plantel y lo terminaré de conocer en estos partidos. Tendré respuestas más concretas".

"Me asumo como entrenador, la experiencia no es sinónimo de madurez. Me encuentra en el momento justo para el desafío más importante de mi carrera. La condición de hincha no me coloca con ninguna ventaja, pero sí no la puedo desconocer. Los refuerzos vendrán de manera conjunta con Rubén Capria -asesor deportivo del club-. Deben responder a la historia y a la demanda que tiene Newells. Tenemos que retomar el camino de las formativas, consolidando ese trabajo" concluyó Soso.