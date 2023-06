Con un histórico triunfo, las chicas de Rosario Central pelean el torneo de AFA

Este miércoles las chicas de Rosario Central vencieron por 1 a 0 a la UAI Urquiza en el Monumental de Villa Lynch, por la decimosexta fecha del Torneo YPF 2023.

El gol lo convirtió su goleadora Érica Lonigro, a los 10 minutos de comenzado el partido.

Con este triunfo, las guerreras se ubican en la segunda posición del torneo junto al conjunto furgonero y marchan como escoltas de Boca Juniors.

Gol de Rosario Central. A los 10 minutos, Nadia Fernández cortó en mitad de cancha y la pelota le quedó a la defensora de UAI Urquiza, Mendoza quien jugó para su arquera Olivera, pero Lonigro interceptó el pase y definió ante la salida de la portera rival, para poner la ventaja para las auriazules.

Lo tuvo la goleadora. A los 22 minutos Belén Días desde el círculo central sacó un pase largo que dejó cara a cara a Lonigro con Olivera, pero la arquera uruguaya achicó bien y le tapó el disparo a la delantera.

Las locales se quedan con 10. A falta de 12 minutos para el final del partido, Ongaro le cometió una dura falta a Nadia Fernández, Di Iorio no dudó y la mando a las duchas.

El torneo Campeonato YPF: A falta de 3 fechas, las principales posiciones: Boca Juniors 42 puntos; UAI Urquiza y Rosario Central 39; Platense 31; Racing Club 28; River Plate 27.

Los partidos que les quedan:

Boca Juniors 42 puntos +34 goles: 17ª vs. Banfield (L), 18ª vs. UAI Urquiza (V) y 19ª vs. Gimnasia (L).

UAI Urquiza 39 puntos +29 goles: 17ª vs. San Lorenzo (V), 18ª vs. Boca Juniors (L) y 19ª vs. S.A.T. (Sindicato Argentino de Televisión).

Rosario Central 39 puntos + 23 goles: 17ª vs. Gimnasia (L), 18ª vs. Platense (V) y 19ª vs. Racing Club (L).

Síntesis:

UAI Urquiza (0): 13- Sofía Olivera; 6- Tamara Bazán, 5- Idanis Mendoza, 3- Camila Bravo y 33- Danna Pesántez; 15- Catalina Ongaro, 8- Micaela Sandoval, 10- Daiana Falfán y 30- Guadalupe Luna; 9- Paula De La Serna y 11- Romina Núñez.

DT: Leandro Iglesias

Suplentes: 1- Maira Quintili, 2- Abril Herrera, 7- Bianca Recanati, 14- Chiara Magni, 17 Gavy Santos, 19- Magalí Natta, 20- Brunella Onorato, 25- Charo Rodríguez y 38- Guadalupe Donato.

Rosario Central (1): 1- Vanina Correa; 7- Malen Fontao, 23- Valentina Mana, 2- Virginia Coronel y 25- Luna Gamón; 32- Belén Días, 19- Martina Clerc, 8- Paula Salguero, y 24- Nadia Fernández; 21- Érica Lonigro y 11- Lara López.

DT: Damián Ledesma

Suplentes: 30- Agustina Sánchez, 20- Sofía Arceo, 28- Julieta Palmisano, 22- Ludmila Martínez, 16- Candela Larrondo, 10- Daiana Gómez, 9- Agustina Donato, 27- Emilia Boccalini y 14- Juana Cárdenas.

Gol: PT: 10’ Lonigro (RC).

Expulsada: ST: 12' Catalina Ongaro.

Cambios: ET: Natta X De La Serna y Recanati X Luna (UAI). ST: 23’ Gómez X Salguero y Martínez X Días (RC), 28’ Onorato X Sandoval (UAI), 34’ Santos X Recanati (UAI), 39’ Larrondo X Lonigro (RC), 49’ y Donato X López y Palmisano X Fernández (RC).

Árbitra: Salomé Di Iorio