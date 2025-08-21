Zaira Nara: "No puedo controlar a mi hermana" y sus vínculos personales
La modelo se refirió a los escándalos de su familia y también habló de su situación sentimental, destacando su conexión con Wanda y su relación con Facundo Pieres.
21/08/2025 | 10:30Redacción Cadena 3
Zaira Nara se refirió a los escándalos que protagoniza su hermana en el marco de su separación con Mauro Icardi, aunque intentó diferenciarse de Wanda: "Yo no me involucro públicamente con este tipo de temas. No está en mí dar un móvil hablando de Wanda ni de ninguno de sus asuntos privados".
"Somos muy unidas. La aconsejo en todo lo que ella me pide consejo. Después, el día a día, las reacciones, no las puedo controlar. Cada uno sabe lo que siente y hay momentos que, por más que uno pida consejos, sabe lo que le pasa adentro. No puedo cuidarla mucho más de lo que hago. Pero hablamos 24/7, conteniéndonos como hermanas", aclaró Zaira.
“Entiendo que cada movimiento de mi hermana es noticia. Me pasa a mí y con cualquier tema y a uno le termina generando eso. Entiendo a los medios, trabajé en los medios toda mi vida. Pero yo también soy persona y sé hasta dónde es mi límite y cuándo decir: ‘Hasta acá sí o no’”, agregó.
"Cada una se maneja como le gusta y como puede. Dada las circunstancias hay veces que te pasa algo y de repente estás enojada y decís lo que sea. Nos puede pasar a cualquiera de las dos. Esto no es consensuado, es una actitud que yo tomo frente a algo que está tan expuesto. Ojalá que algún día se termine por el bien de los chicos que están involucrados en todo esto”, opinó Zaira.
La modelo remarcó que a ella no le gusta mostrar tanto su intimidad y desmintió haber tenido un romance con Nicolás Furtado: “Aprendí a resguardarme lo más posible. Nada que ver la verdad. Entiendo que estoy soltera, justo estábamos con Caro (por Pampita) en una fiesta de las que siempre te piden fotos y nos hacemos fotos. Me parece que si hubiera algo para esconder no me hubiera hecho fotos".
Sobre Facundo Pieres, aclaró: “No corté todo tipo de vínculo, seguimos teniendo excelente comunicación. Pero estoy sola. Quiero muchísimo a su familia. La verdad generé un vínculo muy lindo con toda su familia. No es tan fácil olvidarse de alguien cuando hubo tanto cariño".
Lectura rápida
¿Cuál fue el tema central de la nota?
La nota se centró en los comentarios de Zaira Nara sobre los escándalos de su hermana Wanda y su propia vida sentimental.
¿Qué opinó Zaira sobre su hermana?
Zaira afirmó que se siente unida a Wanda pero que no puede controlar sus reacciones ni las decisiones que toma.
¿Cómo describió su relación con los medios?
Zaira comprendió que cada movimiento de su hermana es noticia, pero también sabe hasta dónde llega su límite en relación a la exposición mediática.
¿Qué dijo sobre su vida amorosa?
Zaira aclaró que no tiene un romance con Nicolás Furtado y que comunica bien con Facundo Pieres, aunque está sola.
¿Cuál es su deseo respecto a la situación familiar?
Zaira Nara espera que las tensiones se resuelvan por el bienestar de los niños involucrados en la situación de su hermana.
[Fuente: Noticias Argentinas]