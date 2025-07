Yuyito González explicó por qué no salió al aire su programa en Ciudad Magazine

Amalia "Yuyito" González realizó un directo en su cuenta de Instagram donde explicó los motivos por los cuales no salió al aire su programa matutino en la señal Ciudad Magazine. La conductora compartió su experiencia a los seguidores desde otro lugar, lejos del estudio habitual de su programa.

"Miren dónde estoy, no estoy en el estudio de Empezar el Día", comentó Yuyito al inicio de su transmisión, dejando claro que algo inusual había ocurrido. Luego explicó: "En el estudio de Empezar el Día tuvimos un problema de electricidad. En el edificio de Artear están renovando un montón de espacios y, aunque se realizan arreglos, se rompe otra cosa". Este problema de electricidad impidió que se pudiera emitir el programa que ella esperaba ofrecer a su audiencia.

Yuyito comparó la situación con problemas en una casa, mencionando que "Es como en nuestra casa, problemas de consorcio y me tuve que venir a la casa del vecino". Esto ilustró cómo se vio forzada a trasladarse a otro estudio en busca de una solución para poder hacer el programa. La conductora mostró a través de la cámara a los técnicos que se encontraban trabajando para ayudarla, pero lamentablemente, le informaron que no sería posible salir al aire desde ese lugar.

La presentadora expresó su decepción por no haber podido realizar su programa, especialmente tras haberse preparado para salir al aire. Mostró su look y solicitó a la audiencia: "Yo quería salir de la casa del vecino. Me hice una trenza, me maquillé toda, ¿y ahora qué hago?" A pesar de la frustración, la situación se manejó con un toque de humor por parte de Yuyito, mostrando su profesionalismo y resiliencia ante los imprevistos.