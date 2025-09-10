En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Yanina Latorre reclamó a sus panelistas y solicitó reunión de producción

La conductora se mostró molesta porque algunos panelistas faltan al programa para asistir a eventos.

10/09/2025 | 08:42Redacción Cadena 3

FOTO: Pase de factura: Yanina Latorre se enojó con sus panelistas y pidió “reunión de producción”

Yanina Latorre arrancó su programa con un 'pase de factura' para sus panelistas Lizardo Ponce, Fede Popgold, Majo Martino y Ximena Capristo. La conductora se mostró molesta al presentar a su amigo en Sálvese quien pueda, a quien denominó el “eventero” del grupo.

Volvio Lizardo, el eventero del grupo”, comenzó diciendo en los primeros minutos del programa en vivo con tono irónico.

“Hoy pedí reunión de producción, por prioridades”, dijo molesta. “Majo también se va a laburar, de Ximena no puedo decir nada porque nunca me faltaste por un evento”, agregó.

“El 24 de septiembre tengo un Gran Rex”, llegó a decir Fede Popgold, mencionando el evento de Patria y Familia que se realizará en el teatro.

“Bueno, pero es tuyo, es trabajo”, excusó la conductora. “Este (Lizardo) te falta por un permito del orto que le paga 20 pesos”, se quejó.

Lejos de quedarse callado, Lizardo se defendió diciendo que fue lo que tenía acordado con la producción y que le gustaría recordárselo.

"Bueno, vamos a cambiar un poco lo que acordamos", cerró sobre el tema.

Lectura rápida

¿Qué hizo Yanina Latorre en su programa? Reclamó a sus panelistas por su falta de asistencia y solicitó una reunión.

¿Quiénes son los panelistas mencionados? Fueron mencionados Lizardo Ponce, Fede Popgold, Majo Martino y Ximena Capristo.

¿Qué evento mencionó Fede Popgold? Habló de su participación en el Gran Rex el 24 de septiembre para el evento de Patria y Familia.

¿Cómo reaccionó Lizardo Ponce ante el reclamo? Se defendió diciendo que cumplió con lo acordado con la producción.

¿Cuál fue la principal queja de Yanina Latorre? Se quejó de que ciertos panelistas priorizan eventos por encima del programa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho