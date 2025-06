Willie Nelson, a los 92 años, sigue haciendo música y disfrutando de la vida

FOTO: Willie Nelson sigue disfrutando la vida que ama a los 92: “Aún no he terminado”

La celebración por el 90 cumpleaños de Willie Nelson en el Hollywood Bowl pudo haberse malinterpretado como un retiro, pero dos años después, a sus 92 años, sigue trabajando incansablemente. Nelson considera que la jubilación no fue un cambio significativo, ya que disfruta haciendo música con sus amigos, a pesar de haber perdido a muchos seres queridos.

El cantante emprenderá una nueva gira junto a Bob Dylan tras el inicio de la segunda etapa del Outlaw Music Festival, que comenzará el 20 de junio en Clarkston, Michigan.

Cuando se le preguntó si alguna vez le gustaría que su vida fuese llevada al cine, como ocurrió con Dylan el año pasado en "A Complete Unknown", Nelson respondió: "He oído hablar de eso. Pero aún no he terminado con eso".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En una entrevista telefónica desde Oahu, Hawái, Nelson indicó que Bob Dylan es un buen amigo y expresó su satisfacción por ser parte del festival, dejando que Dylan sea el cabeza de cartel.

Este año se avizora intenso para el artista. Conducirá hasta el 40 aniversario de Farm Aid en septiembre. Durante la primavera, Nelson lanzó su 77º álbum de estudio y agregó un nuevo producto de THC, Willie’s Remedy, a su diversa línea de productos de marihuana.

Un álbum homenaje a Crowell

Nelson siempre ha disfrutado interpretar canciones de sus amigos al igual que sus propias composiciones. En 1979, lanzó "Willie Nelson Sings Kristofferson", un tributo a su amigo Kris Kristofferson, quien falleció el año pasado. Su amor por las canciones de Rodney Crowell está en el centro de su más reciente álbum, "Oh What a Beautiful World", del cual no ha dejado de alabar las composiciones.

Este álbum coincide con el 50 aniversario de "Red Headed Stranger", que es considerado su obra maestra, y marcó su ascenso al estrellato a los 42 años. Nelson comentó que ya comenzó a trabajar en un nuevo álbum, pero se mantuvo en misterio sobre su contenido.