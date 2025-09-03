En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Wanda Nara y Verónica Lozano anunciarán a los participantes de MasterChef Celebrity

Este jueves, las conductoras harán un programa especial en Telefe donde revelarán los nombres de los 24 famosos que formarán parte de la nueva temporada del reality de cocina.

03/09/2025 | 11:36Redacción Cadena 3

FOTO: Wanda Nara y Verónica Lozano anunciarán a los participantes de MasterChef Celebrity

Falta poco para que Wanda Narase ponga al frente de “MasterChef Celebrity” y Telefedecidió que sea la conductora junto con Verónica Lozano quienes anuncien a los 24 participantes famosos que tendrá elrealityde cocina.

“Este jueves, al término de Argentina-Venezuela, se encienden las hornallas en Telefe, llega un programa especial que vamos a hacer con Wanda. Vamos a estar anunciando los 24 participantes de la nueva temporada de MasterChef, una bomba, estoy chocha”, dijo Vero Lozano en su programa “Cortá por Lozano”.

Verónica aseguró que sabe solo algunos participantes, pero que el canal prefiere mantener todo en secreto hasta el momento del anuncio: “Yo algo sé, no tengo los nombres porque hay mucho secreto, se anduvieron diciendo muchos nombres por otros programas, pero está guardado”.

Desde Telefeya lanzaron la promo del especial que se verá este jueves: “Este jueves a la noche, se encienden las hornallas con Vero y Wanda, será un programa muy especial con la noticia que todo el mundo estaba esperando, vamos a conocer a los participantes de MasterChef Celebrity, una noche con muchas sorpresas y todos los ingredientes”.

Lectura rápida

¿Qué se anunciará? El programa especial revelará los nombres de los 24 participantes de MasterChef Celebrity.

¿Quiénes son las conductoras? Las conductoras son Wanda Nara y Verónica Lozano.

¿Cuándo se verá el programa especial? Se transmitirá este jueves, al término del partido Argentina vs. Venezuela.

¿Cuál es el canal de transmisión? El especial se emitirá por Telefe.

¿Qué detalles se conocen sobre los participantes? Se mantiene en secreto la lista de participantes, aunque Vero Lozano tiene algunos nombres.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho