Wanda Nara y Verónica Lozano anunciarán a los participantes de MasterChef Celebrity

Falta poco para que Wanda Narase ponga al frente de “MasterChef Celebrity” y Telefedecidió que sea la conductora junto con Verónica Lozano quienes anuncien a los 24 participantes famosos que tendrá elrealityde cocina.

“Este jueves, al término de Argentina-Venezuela, se encienden las hornallas en Telefe, llega un programa especial que vamos a hacer con Wanda. Vamos a estar anunciando los 24 participantes de la nueva temporada de MasterChef, una bomba, estoy chocha”, dijo Vero Lozano en su programa “Cortá por Lozano”.

Verónica aseguró que sabe solo algunos participantes, pero que el canal prefiere mantener todo en secreto hasta el momento del anuncio: “Yo algo sé, no tengo los nombres porque hay mucho secreto, se anduvieron diciendo muchos nombres por otros programas, pero está guardado”.

Desde Telefeya lanzaron la promo del especial que se verá este jueves: “Este jueves a la noche, se encienden las hornallas con Vero y Wanda, será un programa muy especial con la noticia que todo el mundo estaba esperando, vamos a conocer a los participantes de MasterChef Celebrity, una noche con muchas sorpresas y todos los ingredientes”.