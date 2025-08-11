Wanda Nara se prepara para una nueva temporada de Love is Blind Argentina
La conductora de Netflix expresó su felicidad por volver a ser convocada.
11/08/2025 | 09:06Redacción Cadena 3
FOTO: Netflix: qué día de esta semana se estrena “Love is Blind Argentina”
Wanda Nara volvió a preparar sus valijas para irse del país, en esta ocasión, con destino a México. La empresaria se fue por tres días para grabar su rol en la conducción de la segunda temporada de Love is Blind Argentina, donde se reencontró con Darío Barassi, según comentó en sus redes sociales.
La empresaria no dudó en expresar su alegría al ser convocada nuevamente en el proyecto y mostró sus preparativos para el viaje en sus historias de Instagram: “La felicidad que tengo no lo entenderían, haciendo lo que me gusta, viajando con mi equipo de trabajo y amigos. Segundo año como conductora de mi plataforma favorita. Netflix”.
“Y lo que más me gusta es que voy a comer mexicano”, sumó, mostrando su look de aeropuerto.
Además, mencionó el apoyo incondicional de sus hijas Francesca e Isabella a la hora de irse de viaje: “Look palito para un domingo de paseo juntas. Tengo las hijas más increíbles del mundo. Me prepararon la valija y todos los looks para mis tres días en México”.
Lectura rápida
¿Quién es la protagonista de la nota? La protagonista es Wanda Nara.
¿A dónde viajó Wanda Nara? Wander viajó a México.
¿Cuál es el propósito de su viaje? El propósito del viaje fue grabar su rol en la conducción de la segunda temporada de Love is Blind Argentina.
¿Cómo se siente Wanda Nara respecto al proyecto? Wanda Nara expresó su felicidad por ser convocada nuevamente.
¿Quiénes apoyaron a Wanda en su viaje? Sus hijas, Francesca e Isabella, la apoyaron en su viaje.
[Fuente: Noticias Argentinas]