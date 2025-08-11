Wanda Nara se prepara para una nueva temporada de Love is Blind Argentina

Wanda Nara volvió a preparar sus valijas para irse del país, en esta ocasión, con destino a México. La empresaria se fue por tres días para grabar su rol en la conducción de la segunda temporada de Love is Blind Argentina, donde se reencontró con Darío Barassi, según comentó en sus redes sociales.

La empresaria no dudó en expresar su alegría al ser convocada nuevamente en el proyecto y mostró sus preparativos para el viaje en sus historias de Instagram: “La felicidad que tengo no lo entenderían, haciendo lo que me gusta, viajando con mi equipo de trabajo y amigos. Segundo año como conductora de mi plataforma favorita. Netflix”.

“Y lo que más me gusta es que voy a comer mexicano”, sumó, mostrando su look de aeropuerto.

Además, mencionó el apoyo incondicional de sus hijas Francesca e Isabella a la hora de irse de viaje: “Look palito para un domingo de paseo juntas. Tengo las hijas más increíbles del mundo. Me prepararon la valija y todos los looks para mis tres días en México”.