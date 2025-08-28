Wanda Nara convenció a Maxi López para sumarse a "MasterChef Celebrity"
Su presencia genera gran expectativa por el vínculo con Wanda Nara y Mauro Icardi.
Faltaron sólo semanas para el comienzo de las grabaciones de una nueva edición de MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara. Si bien aún no se conocieron los nombres de los participantes, trascendió que un familiar de la conductora estaría negociando su participación.
A través de un enigmático en Bondi, Santiago Riva Roy reveló el nombre de la persona elegida por la producción de Telefe. “Maxi López va a MasterChef, Wanda lo terminó de convencer y en estos días está Nicolás Payarola analizando el tema de los montos, los detalles de cómo va a ser”, sorprendió.
Según explicó el periodista, la producción del canal no quiso que el nombre del futbolista trascendiera a la prensa, asegurando que “en Telefe están muy emocionados” por su llegada. Además, comentó que el millonario contrato estimaría los 50 mil dólares.
De concretarse el acuerdo económico, el futbolista llegaría al país a fin de septiembre para el comienzo de las grabaciones. Su paso por el reality generaría mucha expectativa por el intercambio entre él y su exesposa, amistados por su actual enfrentamiento con Mauro Icardi, quien estuvo a cargo de los hijos que comparten.
Lectura rápida
¿Qué reality va a participar Maxi López?
Maxi López se sumará a MasterChef Celebrity.
¿Quién reveló la noticia?
La noticia fue revelada por Santiago Riva Roy.
¿Cuánto sería el contrato de Maxi López?
El contrato estimaría alrededor de 50 mil dólares.
¿Cuándo comenzarán las grabaciones?
Se espera que comiencen a fines de septiembre.
¿Qué relación hay entre Maxi López y Wanda Nara?
Maxi López es el exesposo de Wanda Nara.
[Fuente: Noticias Argentinas]