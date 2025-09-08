Wanda Nara confesó que tuvo una cita fallida con "el más lindo del país"

Wanda Nara contó una divertida anécdota sobre su nueva vida de soltera que involucra a una persona famosa, que no quiso nombrar. Durante la entrevista que brindó en Ferné con Grego (Telefe), la empresaria reveló que tuvo una cita fallida con quien considera “el más lindo del país”.

"Cuando me separé, y antes de separarme, me escribía el más lindo del país. No voy a decir el nombre, pero es el más lindo del país", le contó Wanda a Grego Rossello.

Y detalló sobre las charlas que compartía con ese hombre: “El pibe venía bárbaro, entonces yo con Kennys (Palacios) mirábamos las fotos que me mandaba y a mí me divertía verlas, era como que venía bien de arriba para abajo”.

Según relato, su entorno buscaba separarla de L-Gante: "Ellos me querían sacar del medio al 4-20 y los están metiendo con toda la mafilia".

De esta forma, contó que su íntimo amigo Kennys Palacios le organizó una cita para que olvide al músico de RKT: "Me agarra el teléfono Kennys y le empieza a responder y me armo una cita en mi casa con este chico. Entró por la cochera, trajo dos vinos que los apoya en la entrada. Yo estaba con la peor de las ondas. Estaba totalmente negada".

Lejos de buscar pasarla bien con el atractivo hombre, Wanda hizo todo para que la cita no prosperara: "Yo estaba en jogging, descalza, despeinada, desmaquillada. El tipo me empezó a tocar el pie, pero no había manera de arrancar la situación".

"En un momento me dice: 'Estoy hace tres horas hablando, me contaste de todo y no me ofreciste nada para tomar'. Le digo: 'Allá a la izquierda está la cocina, mi empleada duerme, no tengo ni idea de dónde están las tazas, busca y hacé lo que quieras'", relató.

La historia llega a su final cuando el hombre vuelve de la cocina con dos tazas de té y ella le dice que tiene que irse a dormir porque tiene un vuelo a la mañana, sin siquiera llegar a besarse de despedida.

Al día siguiente, su estilista la recriminó: "Al otro día llega Kennys y empieza a mirar todo, los dos tecitos en las tazas de abuela, los dos vinos sin descorchar y me dice 'vos sos una estúpida a cuerda'".

Por último, reflexionó que más allá de la belleza de una persona, lo más importante es la actitud: "Es como que tiene que ver con la personalidad, y las cosas forzadas tampoco sirven".