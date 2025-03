Un documental y un radioteatro de Cadena 3, en New York Festivals Radio Awards

Cadena 3 celebra un hito internacional sin precedentes: dos de sus producciones, "Nazareno Cruz y el Lobo" y "La Chacarera: El latido del monte", han sido seleccionadas como finalistas en los prestigiosos New York Festivals Radio Awards 2025, siendo el único medio de Argentina en lograrlo.

Estos trabajos competirán con otros de gigantes globales como la BBC, Al Jazeera, Bloomberg, la Canadian Broadcasting Corporation y Netflix, en un certamen que reúne a narradores de seis continentes y destaca la excelencia en la radiodifusión mundial.

El New York Festival Radio Awards, que lleva 68 años reconociendo la innovación y la calidad en el contenido auditivo, anunció su impresionante lista de finalistas, que abarca categorías como audiolibros, podcasts, dramas, documentales y especiales musicales.

Entre los competidores se encuentran producciones como The Sounds of America de Al Jazeera, Beak Capitalism, Odd Lots de Bloomberg y The Current/Audio Doc Unit: Sitting Down with a J6 Protester de la CBC, lo que subraya el nivel de excelencia al que se enfrentan las obras de Cadena 3, el mayor productor de contenidos de Argentina.

"Nazareno Cruz y el Lobo", un radioteatro que rinde homenaje a la tradición argentina con una adaptación basada en el libreto original de Juan Carlos Chiappe, y "La Chacarera: El latido del monte", un documental conducido por Suna Rocha que explora la riqueza cultural de la chacarera como patrimonio de Santiago del Estero, han sido elogiados por su creatividad y valor narrativo.

Ambas producciones fueron evaluadas por el Gran Jurado del festival, un panel de 100 destacados profesionales de la industria radial de todo el mundo, quienes consideraron criterios como valor de producción, dirección, escritura y conexión con la audiencia.

Desde 1957, este certamen ha sido una plataforma para celebrar a los narradores más talentosos, evolucionando con las tendencias y avances de la industria. La selección de Cadena 3 entre emisoras, cadenas y productores independientes de renombre global refleja el impacto de sus historias y su capacidad para resonar más allá de las fronteras argentinas.

Los ganadores se conocerán el 22 de mayo a las 18:00 EDT (19 horas de Argentina), durante la Gala de Narradores del New York Festival 2025, un evento virtual que incluirá discursos de aceptación, entrevistas con figuras icónicas de la radio y momentos destacados de las producciones premiadas.

Para Cadena 3, esta nominación no solo es un reconocimiento a su labor, sino una oportunidad de compartir la riqueza cultural argentina con el mundo, compitiendo codo a codo con los grandes narradores del siglo XXI.