Espectáculos

Un cambio de planes en la “luna de miel” de la China e Icardi

Los tres hijos de la China Suárez viajan a la Argentina. Rufina, la hija que tiene con Cabré, se sumó a último momento porque “extrañaba un poco”.

08/08/2025 | 18:39Redacción Cadena 3

FOTO: Mauro Icardi y la China Suárez (NA)

La luna de miel de Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez tuvo un repentino cambio ya que ambos esperaban que sólo Amancio y Magnolia, hijos de Benjamín Vicuña regresaron a Argentina para, finalmente, quedarse con su padre, pero la mayor de los hermanos tampoco se quedó con su mamá.

Rufina Cabré regresa al país para pasar tiempo con Nicolás Cabré y sus amigas, tras haber realizado la adaptación en su nueva escuela de Turquía, a donde regresará en septiembre para el inicio de clases y finalmente logrará su estadía en Estambul.

Según se supo, esta tarde, los tres menores se encontrarían en la octava fila del avión, junto a la niñera. Por su parte, en la segunda hilera de asientos embarcó Marcela Rivero, madre de Suárez, y su pareja.

Al descender del avión, los pequeños se irán con sus respectivos papás, ya sea definitivamente o por un tiempo. Asimismo, se conoció que Rufina “extrañaba un poco” a sus seres queridos en el país.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la luna de miel de Icardi y Suárez? Se produjo un cambio inesperado con el regreso de los hijos de Suárez a Argentina.

¿Quiénes viajaron a Argentina? Viajaron los tres hijos de Suárez, incluido Rufina Cabré, que se sumó a último momento.

¿Por qué viajó Rufina? Rufina viajó porque “extrañaba un poco” a sus seres queridos en el país.

¿Qué hicieron los hijos en Turquía? Los hijos realizaron la adaptación en su nueva escuela de Turquía y regresarán en septiembre para el inicio de clases.

¿Quiénes acompañaron a los menores en el vuelo? Los menores viajaron con una niñera y Marcela Rivero, madre de Suárez, también embarcó en el avión.

[Fuente: Noticias Argentinas]

