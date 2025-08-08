Un cambio de planes en la “luna de miel” de la China e Icardi

La luna de miel de Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez tuvo un repentino cambio ya que ambos esperaban que sólo Amancio y Magnolia, hijos de Benjamín Vicuña regresaron a Argentina para, finalmente, quedarse con su padre, pero la mayor de los hermanos tampoco se quedó con su mamá.

Rufina Cabré regresa al país para pasar tiempo con Nicolás Cabré y sus amigas, tras haber realizado la adaptación en su nueva escuela de Turquía, a donde regresará en septiembre para el inicio de clases y finalmente logrará su estadía en Estambul.

Según se supo, esta tarde, los tres menores se encontrarían en la octava fila del avión, junto a la niñera. Por su parte, en la segunda hilera de asientos embarcó Marcela Rivero, madre de Suárez, y su pareja.

Al descender del avión, los pequeños se irán con sus respectivos papás, ya sea definitivamente o por un tiempo. Asimismo, se conoció que Rufina “extrañaba un poco” a sus seres queridos en el país.