Últimas batallas en La Voz Argentina: a qué hora es el reality este jueves y cómo sigue

FOTO: La Voz Argentina en vivo: qué pasa y a qué hora dan el reality este domingo.

La Voz Argentina sigue adelante “las batallas”, que siguieron este jueves con más enfrentamientos entre participantes, mientras que se preparó para la llegada de los "Knockouts".

Los fans del ciclo que condujo Nico Occhiato ahora pudieron seguir disfrutando de las “batallas” también en el cierre de la semanal; es decir, de domingo a viernes con la nueva gala que sumó Telefe.

Mientras tanto, el programa salió este jueves al aire desde las 21:45 horas por Telefe, con nuevas “batallas”, que prometieron más talento, emociones y sorpresas.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality pudo seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se pudo seguir en MiTelefe.