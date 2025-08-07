En vivo

Espectáculos

Últimas batallas en La Voz Argentina: a qué hora es el reality este jueves y cómo sigue

El reality de Telefe se prepara para la llegada de su nueva etapa, con las últimas presentaciones y eliminaciones.

07/08/2025 | 20:45Redacción Cadena 3

FOTO: La Voz Argentina en vivo: qué pasa y a qué hora dan el reality este domingo.

La Voz Argentina sigue adelante “las batallas”, que siguieron este jueves con más enfrentamientos entre participantes, mientras que se preparó para la llegada de los "Knockouts".

Los fans del ciclo que condujo Nico Occhiato ahora pudieron seguir disfrutando de las “batallas” también en el cierre de la semanal; es decir, de domingo a viernes con la nueva gala que sumó Telefe.

Mientras tanto, el programa salió este jueves al aire desde las 21:45 horas por Telefe, con nuevas “batallas”, que prometieron más talento, emociones y sorpresas.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality pudo seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se pudo seguir en MiTelefe.

Lectura rápida

¿Qué celebración tuvo lugar en La Voz Argentina? Las batallas entre los participantes.

¿Quién es el conductor del programa? El ciclo fue conducido por Nico Occhiato.

¿Cuándo se emitió el programa este jueves? El programa salió al aire a las 21:45 horas.

¿Cómo se puede ver el programa? Se transmitió en Telefe y en varios servicios de streaming.

¿Qué novedades se anunciaron para el futuro del programa? Se anunció la llegada de los "Knockouts".

[Fuente: Noticias Argentinas]

