Espectáculos

Tuli Acosta habló sobre su separación de Lit Killah: "El amor mutó"

La influencer se sinceró sobre su situación amorosa y confesó que aún siente cariño por su ex pareja.

15/08/2025 | 16:49Redacción Cadena 3

FOTO: Tuli Acosta habló sobre su separación de Lit Killah: "El amor mutó"

Tuli Acosta habló a corazón abierto y confirmó su reciente separación de Lit Killah, tras tres años en pareja. La influencer fue invitada a “Se fue larga” (Luzu TV) y profundizó en los motivos que la llevaron a terminar su relación.

A pesar de haber confirmado que decidieron tomar caminos separados, remarcó el cariño que aún siente por Mauro Monzón, su nombre real: "No somos más pareja, pero seguimos siendo los de siempre. Seguimos siendo amigos, familia iba a ser siempre así para mí".

El amor sigue estando, pero sentimos que mutó”, explicó.

De esta forma, la bailarina contó que su separación fue pacífica y de mutuo acuerdo, para preservar el cariño entre ambos: “Tuvimos que cambiar el título de la relación por el bien de los dos y por poner las cosas claras, porque siempre fuimos claros, y mantener la transparencia del uno con el otro.”

Los escandalosos motivos por los cuales Lit Killah y Tuli Acosta se separaron

Majo Martino, panelista de Sálvese quien pueda, reveló los escandalosos motivos por los cuales la pareja se separó: una supuesta infidelidad de parte de la bailarina.

Según manifestó la panelista, “él está muy dolido" porque Tuli "se mandó alguna” y él lo habría descubierto.

“Parece que ella se mandó alguna y él lo vio en su celular”, explicó.

Tuli Acosta y Lit Killah se conocieron gracias a amigos en común, cuando ella aún estaba en una relación con el streamer Oky. En 2022 iniciaron una relación amorosa que fue descubierta por sus fanáticos a través de coincidencias en sus posteos y vestimenta.

Finalmente, tras tres años y medio de relación, los músicos decidieron tomar caminos separados.

Lectura rápida

¿Quién habló sobre su separación? Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah.

¿Cuánto duraron juntos? La pareja estuvo junta durante tres años.

¿Cómo describió su relación actual? Tuli mencionó que aún siente cariño y se considera familia de Lit.

¿Qué causó la separación? Se habló de supuesta infidelidad pero la pareja decidió terminar de mutuo acuerdo.

¿Dónde se expresó Tuli? Lo hizo en el programa “Se fue larga” de Luzu TV.

[Fuente: Noticias Argentinas]

