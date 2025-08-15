Tuli Acosta habló sobre su separación de Lit Killah: "El amor mutó"
La influencer se sinceró sobre su situación amorosa y confesó que aún siente cariño por su ex pareja.
15/08/2025 | 16:49Redacción Cadena 3
Tuli Acosta habló a corazón abierto y confirmó su reciente separación de Lit Killah, tras tres años en pareja. La influencer fue invitada a “Se fue larga” (Luzu TV) y profundizó en los motivos que la llevaron a terminar su relación.
A pesar de haber confirmado que decidieron tomar caminos separados, remarcó el cariño que aún siente por Mauro Monzón, su nombre real: "No somos más pareja, pero seguimos siendo los de siempre. Seguimos siendo amigos, familia iba a ser siempre así para mí".
“El amor sigue estando, pero sentimos que mutó”, explicó.
De esta forma, la bailarina contó que su separación fue pacífica y de mutuo acuerdo, para preservar el cariño entre ambos: “Tuvimos que cambiar el título de la relación por el bien de los dos y por poner las cosas claras, porque siempre fuimos claros, y mantener la transparencia del uno con el otro.”
Los escandalosos motivos por los cuales Lit Killah y Tuli Acosta se separaron
Majo Martino, panelista de Sálvese quien pueda, reveló los escandalosos motivos por los cuales la pareja se separó: una supuesta infidelidad de parte de la bailarina.
Según manifestó la panelista, “él está muy dolido" porque Tuli "se mandó alguna” y él lo habría descubierto.
“Parece que ella se mandó alguna y él lo vio en su celular”, explicó.
Tuli Acosta y Lit Killah se conocieron gracias a amigos en común, cuando ella aún estaba en una relación con el streamer Oky. En 2022 iniciaron una relación amorosa que fue descubierta por sus fanáticos a través de coincidencias en sus posteos y vestimenta.
Finalmente, tras tres años y medio de relación, los músicos decidieron tomar caminos separados.
[Fuente: Noticias Argentinas]