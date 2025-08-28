FOTO: Tina Deno: la influencer que pasó de subir videos a TikTok a crear un espacio para emprendedores de la moda

Tina Deno es una influencer de moda que armó su imperio aprovechando el boom que tuvo la red social TikTok cuando Argentina atravesaba el aislamiento obligatorio por la pandemia por el virus COVID-19. La joven de 22 años le contó a Noticias Argentinas cómo fue animarse a emprender y potenciar su marca con el uso de redes sociales.

Su contenido especializado en moda, looks osados e inspiración con las últimas tendencias la llevaron a cultivar una audiencia total de 308.6 mil seguidores en TikTok, acumulando un aproximado de 16,3 millones de "Me gustas" en todos sus videos.

“Yo de chiquita siempre supe que me gustaba la moda. En realidad la vida de mi mamá era como una aspiracional. Lo que yo decía es ‘Yo tengo que ser ella’, pero no por la oficina, sino por cómo se vestía”, reconoció a su madre como quien le heredó su pasión por la vida stylish.

La joven vio su oportunidad para empezar a crear contenido y rápidamente sus videos la posicionaron como una de las mejores influencers de moda en Argentina: “Ahí siempre sabía que me gustaba la comunicación, el marketing y vi que en 2020 estaba la pandemia, TikTok creciendo mucho y dije ‘Che, si yo quiero hacer moda es empezar a comunicar y divertirme yo’”.

"Y siento que cuando no lo pensé tanto y lo empecé como a hacer auténticamente porque lo disfrutaba y estaba aburrida en pandemia, con la necesidad de yo jugar… Ahí arranqué con las redes y con toda esa comunicación de moda”, agregó.

Nuevamente invitada a la BAFWEEK, Tina inspiró su look en una botella de una reconocida marca de Gin. “Había opción verde, opción violeta y naranja, ya agarré los dos. Mismo me traje la botella. Así que podemos decir que estoy inspirada en esta botella el día de hoy”.

En 2023, la influencer abrió Tide Room, su propio espacio creativo que inicialmente empezó como un proyecto para circular ropa de segunda mano y que ahora funciona como un multiespacio para emprendedores, marcas, estudio fotográfico, entre otras cosas.

Sobre su proyecto, la tiktoker expresó su emoción al poder conseguir llevar sus ideas a la realidad: “No lo puedo creer, para mí es muy especial. Como que obviamente siento que todo -su camino en redes sociales- fue llegando a eso. Tengo un poco el síndrome del impostor porque digo ‘¿Cómo? Por haberme animado a seguir lo que iba sintiendo, hoy estoy haciendo lo que amo, rodeada de gente que también está haciendo lo que amo y tener el espacio para que la gente se exprese’. Para mí es un montón”.

“Hoy en día con tanta información digital necesitamos esto del espacio físico, sin el celular, sin estar todo el tiempo conectado para ir más allá de un video, los likes, la comunidad digital. Está bueno tener un espacio como para decir ‘quién soy’ sin pensar tanto”, cerró.