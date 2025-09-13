En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Thiago Medina sigue internado tras el accidente con moto y operación urgente

El ex participante de Gran Hermano y padre de gemelas se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva, acompañado por la mamá de sus hijas.

13/09/2025 | 10:30Redacción Cadena 3

FOTO: “Le extirparon”: Thiago Medina continúa internado tras el accidente automovilístico

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, continúa internado en el Hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega, en la Unidad de Terapia Intensiva, luego de que le extirparon el bazo, tras el fuerte accidente de tránsito que sufrió cuando circulaba en moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez.

Según explicó la madre de sus pequeñas mellizas, Daniela Celis, el jóven debió ser operado y se encuentra “estable”. La también ex participante comparte la evolución del influencer en sus redes sociales y no deja de pedir oraciones y “luz” a sus seguidores.

“Thiago está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, reveló la joven y ex cuñada de Camila Medina que también adquirió popularidad por el reality Cuestión de Peso, bajo el apodo de “Camilota”.

Tal como explicó Celis, el joven “presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo” y añadió: “Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, Gracias”.

Lectura rápida

¿Quién es Thiago Medina? Es un ex participante de Gran Hermano y padre de gemelas.

¿Qué le ocurrió a Thiago Medina? Sufrió un grave accidente de tránsito en moto.

¿Dónde se encuentra Thiago Medina? En la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Moreno.

¿Qué le hicieron a Thiago? Le extirparon el bazo tras una operación de emergencia.

¿Cómo se encuentra su estado de salud? Está establecido y bajo observación en terapia intensiva.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho