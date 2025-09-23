Thiago Medina se enfrenta a un episodio de injuria pulmonar, parte médico preocupante
El joven permanece internado tras un fuerte accidente automovilístico y su ex pareja brindó un nuevo parte médico que refleja su delicada situación de salud en la Unidad de Terapia Intensiva.
23/09/2025 | 15:23Redacción Cadena 3
FOTO: “Episodio de injuria pulmonar, pronóstico reservado”: Thiago Medina y un nuevo parte médico poco alentador
Daniela Celis, ex pareja de Thiago Medina, reveló que el joven atraviesa un “episodio de injuria pulmonar” a más de dos semanas de su internación, causada por un fuerte accidente automovilístico que lo llevó a permanecer en la Unidad de Terapia Intensiva.
En un nuevo parte médico, la influencer reveló que el padre de gemelas de un año y medio de edad, cursa el episodio de daño en el pulmón causado por una infección, “bajo cobertura antibiótica”.
Asimismo, la madre de las hijas de Thiago y también ex participante de Gran Hermano, reveló que Medina continúa “sin requerimiento de drogas para mantener la presión”. Al tiempo en que destacó la evolución de su salud.
“Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia”, escribió la joven al referirse al diagnóstico que indica el colapso de una parte o todo el pulmón que impide que se expandan completamente los sacos de aire.
“El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, concluyó Celis en una nueva historia de Instagram de la misma manera que mantiene informados a sus seguidores desde el accidente.
Lectura rápida
¿Qué le ocurrió a Thiago Medina?
Tuvo un fuerte accidente automovilístico que lo llevó a la Unidad de Terapia Intensiva.
¿Quién informó sobre su estado de salud?
Su ex pareja, Daniela Celis, brindó un nuevo parte médico sobre su situación.
¿Cuál es el diagnóstico actual de Medina?
Cursa un “episodio de injuria pulmonar”, resultante de una infección mientras se encuentra bajo antibióticos.
¿Cómo está su estado bajo tratamiento?
Sigue “sin requerimiento de drogas para mantener la presión” y su salud ha evolucionado.
¿Qué pidió Daniela Celis a los seguidores?
Solicitó oraciones y apoyo, indicando que el pronóstico es reservado.
[Fuente: Noticias Argentinas]