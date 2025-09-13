En vivo

Buen día, Argentina

Verónica Maslup

Argentina

En vivo

Buen día, Argentina

Verónica Maslup

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Rock sin filtros

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, grave tras un accidente en moto: pronóstico reservado

Fue internado en Moreno con pronóstico reservado. Su expareja, Daniela Celis, informó que estaba en quirófano.

13/09/2025 | 01:58Redacción Cadena 3

FOTO: Thiago Medina (NA-Redes Sociales)

Thiago Medina, exparticipante de la edición 2022 de Gran Hermano, sufrió un grave accidente este viernes cuando circulaba en su moto y fue internado de urgencia en un hospital de Moreno. Su estado es de pronóstico reservado, según informó su expareja, Daniela Celis, quien lo acompaña junto a la hermana del joven.

Celis, con quien Medina tiene dos gemelas, Aimé y Laia, compartió la angustiante noticia a través de sus redes sociales: "Estoy en el hospital esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Solo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo". En el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, Daniela agregó: "No sé qué pasó. Lo único que pido es una cadena de oración entre todos". Según supo Noticias Argentinas, el accidente se produjo por la noche en un cruce con poca señalización, donde la moto de Medina impactó contra un auto.

Pedidos de oración y la repercusión en redes

La noticia generó una ola de preocupación entre sus seguidores y excompañeros de Gran Hermano. Julieta Poggio, también exparticipante del reality, se sumó a los pedidos de oraciones en sus redes sociales, expresando: "Vamos, todo va a estar bien".

Thiago Medina fue uno de los participantes más queridos al inicio del Gran Hermano 2022, que finalmente ganó Marcos Ginocchio. Durante el programa, conoció a Daniela Celis, y su relación continuó fuera de la casa. En mayo de 2025, la pareja se había separado.

La familia y amigos de Thiago esperan con angustia el parte médico tras la intervención quirúrgica, mientras las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para el joven.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Thiago Medina? Sufrió un grave accidente en moto y fue internado en estado reservado. ¿Quién informó sobre su estado? Su expareja, Daniela Celis, lo acompaña en el hospital. ¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el viernes por la noche. ¿Dónde ocurrió el accidente? En un cruce con poca señalización en Moreno. ¿Qué pidió Daniela Celis? Pidió luz, amor y una cadena de oración.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho