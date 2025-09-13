Thiago Medina: de la popularidad en Gran Hermano a su lucha por recuperarse tras un grave accidente

El joven de González Catán, que conmovió al país con su historia de vida en el reality de Telefe, se encuentra internado en terapia intensiva tras sufrir un grave accidente en la Ruta 7. Su trayectoria, la paternidad con Daniela Celis y el giro hacia la música.

Thiago Medina volvió a ser noticia este fin de semana, pero esta vez por un motivo doloroso. El ex participante de Gran Hermano 2022–2023 está internado en terapia intensiva luego de sufrir un fuerte accidente en moto en la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez (Moreno, provincia de Buenos Aires). El impacto contra un automóvil lo dejó con múltiples lesiones internas y el pronóstico es reservado.

La noticia generó conmoción entre los seguidores del reality, donde Thiago se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público. Oriundo de González Catán, Thiago ingresó a la casa más famosa del país con apenas 19 años y una historia de vida que emocionó a millones. Se crió en un contexto de vulnerabilidad económica, con una familia numerosa y muchas responsabilidades desde muy joven.

Su vínculo con otros participantes, especialmente con Daniela Celis, fue uno de los ejes emocionales de la edición. Aunque su relación tuvo idas y vueltas durante el reality, afuera continuaron como pareja y juntos se convirtieron en padres de gemelas, Laia y Aimé, nacidas a principios de 2024.

En el último tiempo, Thiago había empezado a dar pasos fuera del circuito televisivo. Con parte del dinero ganado en Gran Hermano, remodeló la casa familiar en Catán y se acercó al mundo de la música. En agosto de 2025, lanzó su primer videoclip titulado “Cuánto vale”, junto a otro artista del under llamado Dasty. Aunque la crítica fue dispar, su incursión en la escena urbana reflejaba su intención de abrir nuevos caminos.

Sin embargo, la noche del viernes 12 de septiembre, todo cambió. Según informaron medios locales, Thiago viajaba en moto cuando chocó contra un auto en un cruce de la Ruta 7. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue sometido a una cirugía que incluyó la extirpación del bazo y tratamiento por lesiones en la zona torácica y órganos internos. Estaba usando casco, lo que fue clave para evitar lesiones más graves en la cabeza.

La noticia fue confirmada por su entorno y su ex pareja, Daniela Celis, quien publicó un mensaje en redes sociales pidiendo oraciones y acompañamiento en este momento delicado. “Está muy delicado, pero fuerte como siempre. Por favor, recen por él”, escribió.

Amigos, familiares y fanáticos iniciaron cadenas de oración en redes, mientras se espera un parte médico oficial con la evolución de su estado. En paralelo, también se investiga la mecánica del accidente y si hubo responsabilidad compartida con el conductor del vehículo involucrado.