Tamara Báez volvió a apostar por el amor luego de volver con L-Gante

Tras resolver su problema judicial por la cuota alimentaria de su hija, Tamara Báez volvió a enfocarse en su vida sentimental y habría vuelto a apostar por el amor. Tras una breve reconciliación con L-Gante y abrupta separación, la influencer le habría dado una segunda oportunidad a otra ex pareja.

Según reveló Facu Ventura a través de sus historias de Instagram, la ex de Elián Valenzuela subió una foto similar a la que posteó Thiago Martínez, su ex pareja.

“¿Tamara Báez y su ex Thiago compartieron fotos en las que se ve la misma frazada y el mismo respaldo de la cama?? Volvieron??”, se preguntó el hijo de Luis Ventura al notar las similitudes de su posteo.

Minutos después, reveló una información que le llegó y que confirmaría que Báez y Martínez habrían retomado su relación a pocos meses de cortar.

Lectura rápida ¿Quién es Tamara Báez? Es una influencer que se ha hecho conocida por su participación en el espectáculo y su relación con L-Gante. ¿Qué pasó recientemente con Tamara? Regresó a su vida sentimental luego de solucionar un problema judicial y habría retomado una relación con Thiago Martínez. ¿Quién reveló la información sobre su relación? La información fue revelada por Facu Ventura en sus historias de Instagram. ¿Qué detalles se dieron sobre su posible reconciliación? Se mencionó que ambos compartieron fotos similares, lo que generó sospechas de que volvieron. ¿Con quiénes fueron vistos juntos? Se informó que fueron vistos junto a Jamaica, hermano de Tamara, y otras dos personas en un shopping.

, señaló.