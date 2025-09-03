FOTO: Sydney Sweeney estaría iniciando una relación con el ex manager de Justin Bieber

Sydney Sweeney, una de las solteras más codiciadas de Hollywood, estaría iniciando una relación con el empresario Scooter Braun, quien es conocido por ser el ex manager de Justin Bieber y por su polémico conflicto legal con Taylor Swift.

Los rumores tomaron fuerza luego de que TMZ, un medio estadounidense, revelara que una fuente cercana a los involucrados asegurara que la actriz y el empresario estarían apostando por el amor. Según informaron, se habrían conocido en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez que se celebró en Venecia.

El portal de noticias de espectáculos aseguró que la fuente calificó a la relación de Sweeney y Braun como “casual” pero que se ven frecuentemente.

"Sydney acaba de terminar una relación y está haciendo lo que hacen las mujeres de 20 años: salir con alguien", declaró la fuente.

La actriz estaba comprometida con el productor cinematográfico Jonathan Davino pero cancelaron su compromiso el año pasado, luego de varios rumores de que Sweeney le habría sido infiel con Glen Powell, con quien co-protagonizó “Anyone but you”.

Por su parte, Braun estuvo casado con Yael Cohen pero se separaron en julio de 2021 y finalizaron su divorcio en septiembre de 2022.