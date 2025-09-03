Sydney Sweeney estaría iniciando una relación con el ex manager de Justin Bieber
Una fuente reveló que el empresario y la actriz estarían teniendo una relación secreta.
03/09/2025 | 17:59Redacción Cadena 3
Sydney Sweeney, una de las solteras más codiciadas de Hollywood, estaría iniciando una relación con el empresario Scooter Braun, quien es conocido por ser el ex manager de Justin Bieber y por su polémico conflicto legal con Taylor Swift.
Los rumores tomaron fuerza luego de que TMZ, un medio estadounidense, revelara que una fuente cercana a los involucrados asegurara que la actriz y el empresario estarían apostando por el amor. Según informaron, se habrían conocido en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez que se celebró en Venecia.
El portal de noticias de espectáculos aseguró que la fuente calificó a la relación de Sweeney y Braun como “casual” pero que se ven frecuentemente.
"Sydney acaba de terminar una relación y está haciendo lo que hacen las mujeres de 20 años: salir con alguien", declaró la fuente.
La actriz estaba comprometida con el productor cinematográfico Jonathan Davino pero cancelaron su compromiso el año pasado, luego de varios rumores de que Sweeney le habría sido infiel con Glen Powell, con quien co-protagonizó “Anyone but you”.
Por su parte, Braun estuvo casado con Yael Cohen pero se separaron en julio de 2021 y finalizaron su divorcio en septiembre de 2022.
Lectura rápida
¿Quiénes están involucrados en la posible relación?
Sydney Sweeney y Scooter Braun son las figuras mencionadas en los rumores.
¿Qué reveló la fuente sobre la relación?
Calificó la relación entre Sweeney y Braun como “casual” y mencionó que se ven frecuentemente.
¿Cómo se conocieron Sweeney y Braun?
Se conocieron en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez que se celebró en Venecia.
¿Cuál era la situación anterior de Sweeney?
Sweeney había cancelado su compromiso con Jonathan Davino el año pasado.
¿Qué pasó con Scooter Braun y su matrimonio?
Braun se separó de Yael Cohen en julio de 2021 y finalizó el divorcio en septiembre de 2022.
[Fuente: Noticias Argentinas]