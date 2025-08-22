Susana Giménez regresa a la televisión con LOL: Last One Laughing Argentina
La segunda temporada de la competencia de comedia se estrenará el 12 de septiembre, con Susana Giménez y Darío Lopilato como protagonistas.
22/08/2025 | 08:41Redacción Cadena 3
FOTO: Susana Giménez regresa a la televisión con LOL: Last One Laughing Argentina
Prime Video anunció la fecha de estreno de la esperada segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, la competencia de comedia reconocida por su inigualable humor. Susana Giménez regresa como presentadora y estará acompañada por el actor y comediante Darío Lopilato como coanfitrión en esta nueva edición.
El reality reunió a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplearon diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantenían la compostura. Los comediantes que participaron en la segunda temporada serán anunciados en los próximos días.
Esta serie, producida por Banijay México & U.S. Hispanic, que forma parte de Banijay Américas, es una adaptación del tremendamente popular Amazon Original japonés, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, producido y protagonizado por Hitoshi Matsumoto, quien invita a 10 comediantes a apostar dinero en una «batalla de risas a puerta cerrada», donde todo está permitido.
La temporada está compuesta por seis episodios y se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo, con los primeros tres episodios disponibles el 12 de septiembre, seguidos por los tres episodios finales el 19 de septiembre.
Lectura rápida
¿Qué se anunció? Se anunció el estreno de la segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina.
¿Quiénes son los presentadores? Los presentadores son Susana Giménez y Darío Lopilato.
¿Cuándo se estrena? El estreno se realizará el 12 de septiembre de 2025.
¿Qué tipo de programa es? Es una competencia de comedia con diversos estilos y formatos.
¿Dónde se podrá ver? Estará disponible exclusivamente en Prime Video.
[Fuente: Noticias Argentinas]