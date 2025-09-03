Susana Gimenes y Telefe arrasaron en los TV Awards

La ceremonia de premiación se realizó ayer en la ciudad de Nueva York, durante la gala anual que celebra la Cumbre de la TV Abierta, uno de los eventos más importantes del sector en la región. Allí, Telefe presentó cuatro casos y obtuvo cinco galardones, convirtiéndose en la network más premiada de toda América Latina.

Los premios obtenidos por Telefe

“Susana y la Mary Juntas” – Ganador en la categoría Uso de Inteligencia Artificial.

“Martín Fierro de la Moda”, presentado junto a Quiroga Medios para Perfumerías Rouge – Ganador en Branded Content.

para – Ganador en Branded Content. “No dejemos de Pedir”, campaña de Pedidos Ya – Ganador en Promoción y en TV en plataformas digitales.

– Ganador en Promoción y en TV en plataformas digitales. “Se me escapó un chorrito”, campaña para Plenitud – Ganador en la categoría Integración.

Los TV Awards son otorgados por un jurado compuesto por destacados profesionales y ejecutivos internacionales del sector audiovisual, y destacan producciones que elevan los estándares de calidad e innovación en televisión abierta y contenidos digitales.

La Cumbre de la TV Abierta, que este año celebró su 9.ª edición, se consolida como un espacio clave de encuentro e intercambio para directivos de canales, agencias y anunciantes de toda Iberoamérica. En ediciones anteriores, ha contado con la participación de representantes de más de 50 canales y 47 grupos de medios, provenientes de 15 países.

“Estamos muy orgullosos de haber obtenido estas estatuillas junto a nuestros partners de negocio, porque demuestra la fuerza que tiene la producción junto a empresas que valoran realizar contenidos de calidad para una audiencia masiva”, dijo Santiago Perincioli, VP de Revenues de Telefe.