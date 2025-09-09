Sorpresa en Telefe: ¿dan La Voz Argentina este martes?

La Voz Argentina ya tuvo las presentaciones de los cuatro equipos en el "Primer Round”, la cuarta fase tras las Audiciones a Ciegas, las Batallas y los Playoffs, pero viene de semanas atípicas, con varias interrupciones que generaron malestar en los fans.

Con sorpresas y presentaciones impactantes, los jurados continuaron apuntalando sus equipos. Desde hace unas semanas, el programa agregó una gala semanal y va de domingo a viernes inclusive.

Sin embargo, y para bronca de los fans, el pasado jueves no hubo programa por Telefe debido a que el canal de las pelotas transmitió el partido de la Selección Argentina ante Venezuela, que tuvo la particularidad de ser el último de Lionel Messi de forma oficial en el país.

Tras el partido, debutó en Telefe la nueva edición de MasterChef Celebrity. Y cuando los fans creían que cerraban la semana con el reality de canto, tampoco hubo La Voz Argentina el viernes.

Del mismo modo, el domingo tampoco salió al aire La Voz Argentina, posiblemente por coincidir con las elecciones bonaerenses. En su lugar irá Por el Mundo con Marley y Pasapalabra.

Y para suma al malestar generalizado de los fanáticos, este martes vuelve a ausentarse el programa de canto: es que juega la Selección Argentina contra Ecuador, en el cierre de las Eliminatorias, y el canal de las pelotas también lo transmite.