Sorpresa en Telefe con La Voz Argentina: ¿dan el programa este viernes?
El reality de canto, furor del canal de las pelotas, se encuentra en una etapa crucial. Qué pasa este viernes.
05/09/2025 | 20:20Redacción Cadena 3
La Voz Argentina sigue adelante con su "Primer Round”, la cuarta fase tras las Audiciones a Ciegas, las Batallas y los Playoffs, que ya tuvo grandes presentaciones aunque se interrumpió este jueves por decisión de Telefe, tal cual ocurrió haces unas semanas, y generó entre malestar y dudas sobre su continuidad.
Con sorpresas y presentaciones impactantes, los jurados continúan apuntalando sus equipos. Desde hace unas semanas, el programa agregó una gala semanal y va de domingo a viernes inclusive.
Sin embargo, y para malestar de los fans, este jueves no hubo programa por Telefe debido a que el canal de las pelotas transmitió el partido de la Selección Argentina ante Venezuela, que tiene la particularidad de ser el último de Lionel Messi de forma oficial en el país.
Tras el partido, debutó en Telefe la nueva edición de MasterChef Celebrity.
Y cuando los fans creían que cerraban la semana con el reality de canto, tampoco hay La Voz Argentina este viernes. En su lugar irá Por el Mundo con Marley y Pasapalabra.
Lectura rápida
¿Qué fase está en curso en La Voz Argentina? La fase en curso es el "Primer Round".
¿Por qué no hubo programa este jueves? No hubo programa porque se transmitió el partido de la Selección Argentina ante Venezuela.
¿Qué pasó tras el partido? Tras el partido, comenzó la nueva edición de MasterChef Celebrity en Telefe.
¿Habrá programa este viernes? No habrá La Voz Argentina este viernes; en su lugar, se emitirá Por el Mundo con Marley y Pasapalabra.
¿Qué opinión generó la interrupción del programa? La interrupción generó malestar y dudas entre los fans sobre la continuidad de La Voz Argentina.
[Fuente: Noticias Argentinas]