Sorpresa en Telefe con "La Voz Argentina": ¿dan el programa este miércoles?

FOTO: Qué pasa este miércoles con La Voz Argentina en Telefe.

Los seguidores de La Voz Argentina vienen sin quedarse sin programa durante varias noches por diversos motivos, ya que Telefe viene suspendiendo sus emisiones, por lo que una vez más genera confusión entre los seguidores respecto a si hay o no programa este miércoles.

El popular reality de canto ya tuvo el “Tercer Round” de los equipos de Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!, y mientras la grilla ya lo tiene solo de lunes a jueves, este miércoles tampoco hay gala.

El programa, que mantiene altos niveles de audiencia, ha sufrido constantes cambios en su programación en las últimas semanas, lo que ha generado el malestar de sus seguidores.

Y en este contexto, encima tampoco habrá La Voz Argentina este miércoles, debido a que Telefe transmite el partido de River por la Copa Libertadores de América.

La suspensión del programa, que se encuentra en una de sus fases más emocionantes, deja a los fans esperando para ver las presentaciones de los concursantes que quedan en carrera.