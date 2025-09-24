Sorpresa en Telefe con "La Voz Argentina": ¿dan el programa este miércoles?
El canal de las pelotas continúa con sus constantes cambios en la programación por los que sus seguidores se encuentran un tanto enojados.
24/09/2025 | 21:02Redacción Cadena 3
FOTO: Qué pasa este miércoles con La Voz Argentina en Telefe.
Los seguidores de La Voz Argentina vienen sin quedarse sin programa durante varias noches por diversos motivos, ya que Telefe viene suspendiendo sus emisiones, por lo que una vez más genera confusión entre los seguidores respecto a si hay o no programa este miércoles.
El popular reality de canto ya tuvo el “Tercer Round” de los equipos de Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!, y mientras la grilla ya lo tiene solo de lunes a jueves, este miércoles tampoco hay gala.
El programa, que mantiene altos niveles de audiencia, ha sufrido constantes cambios en su programación en las últimas semanas, lo que ha generado el malestar de sus seguidores.
Y en este contexto, encima tampoco habrá La Voz Argentina este miércoles, debido a que Telefe transmite el partido de River por la Copa Libertadores de América.
La suspensión del programa, que se encuentra en una de sus fases más emocionantes, deja a los fans esperando para ver las presentaciones de los concursantes que quedan en carrera.
Lectura rápida
¿Qué programa no se emitió este miércoles? No se emitió La Voz Argentina.
¿Quiénes son los jueces del programa? Los jueces son Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!.
¿Qué otra cosa transmitió Telefe? Transmitió un partido de River por la Copa Libertadores de América.
¿Por qué hay confusión entre los seguidores? La confusión se generó por los constantes cambios en la programación.
¿Qué fase del concurso está en curso? Se encuentra en la fase de Tercer Round.
[Fuente: Noticias Argentinas]