Sofía "Jujuy" Jiménez: "Admiro a las mamás solas, yo no podría"

Sofía “Jujuy” Jiménez habló a fondo sobre la maternidad en una entrevista con Susana Roccasalvo, en Implacables, y reveló que no tiene intenciones de encarar ese desafío estando soltera.

“Vi el posteo de Laurita Fernández (que congeló óvulos) y me re emocionó. Me sentí muy tocada porque mi mamá todo el tiempo me lo dice: ‘Sofi, ¿por qué no empezás a tener el proyecto?’. Y yo le digo: ‘No sé, mami, en este momento no me está saliendo, no es mi interés, realmente no tengo esa necesidad hoy’”, detalló la modelo, de 34 años.

Si bien se lo plantea de vez en cuando, hoy no es su deseo: “Es verdad que hoy existe esa posibilidad, pero me mueve mucho porque no sé si es algo que realmente quiero. Siento que, si me pongo a congelar óvulos, estoy resignando después –quizás- la posibilidad de ser madre”.

Lo cierto es que a ella le gustaría primero encontrar a la persona con la cual formar una familia: “Siempre me imaginé mamá con un proyecto de familia. Admiro a esas mamás solas, me generan mucha admiración, pero no podría. Si puedo elegir, preferiría no”.