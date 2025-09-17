En vivo

Shakira sella su amor por Argentina y suma una nueva fecha en Vélez: cuándo es

La artista colombiana se presentará el próximo 11 de diciembre.

17/09/2025 | 11:05Redacción Cadena 3

FOTO: Shakira sorprendió a sus fans

Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus dos shows en el Estadio Vélez para el 8 y 9 de diciembre, a pedido del público, Shakira sumó una tercera fecha para volver a reencontrarse con sus fanáticos argentinos, sellando así su amor por nuestro país.

El nuevo concierto será el jueves 11 de diciembre, con producción de Fénix Entertainment.

La locura en la venta de tickets confirma nuevamente el fuerte vínculo que Shakira tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” que en este regreso llevará por subtítulo “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.

Cómo adquirir tus entradas

Preventa Santander Visa disponible a partir del jueves 18 de septiembre a las 10 am, por 48 hs o hasta agotar stock (lo que ocurra primero).

Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

Las entradas estarán a la venta únicamente en entradauno.com

Lectura rápida

¿Qué evento se anunció?
El anuncio de una nueva fecha de Shakira en el Estadio Vélez para el 11 de diciembre.

¿Cuándo se realizará la nueva fecha?
El nuevo concierto será el jueves 11 de diciembre de 2025.

¿Cuál es la producción del evento?
La producción está a cargo de Fénix Entertainment.

¿Cómo se agotaron las entradas anteriores?
Las entradas se agotaron en tiempo récord para los shows del 8 y 9 de diciembre.

¿Dónde se pueden comprar las entradas?
Las entradas estarán disponibles en entradauno.com.

[Fuente: Noticias Argentinas]

