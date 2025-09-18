Shakira rompe récords en Argentina con su quinto show y ventas históricas

Argentina ama Shakira y Shakira ama a los argentinos, por eso decidió regresar al país para hacer más shows, luego de los dos que ofreció a principio de año en el Campo Argentino de Polo.

La superestrella colombiana agotó en tiempo récord las entradas para sus conciertos del 8 y 9 de diciembre en Estadio Vélez y ya están a la venta los tickets para verla el 11 de diciembre, mediante la Preventa Santander Visa disponible por 48 horas o hasta agotar stock, con 6 cuotas sin interés. Finalizada la preventa comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles. Entradas únicamente en entradauno.com.

El del 11 de diciembre será el 5to show en el año de Shakira en Argentina. En marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos shows impecables agotando todas las localidades.

"¡Estoy aquí, Latinoamérica! ¡Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa! Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos", fue el mensaje que dio Shakira al anunciar su vuelta al país.

La locura en la venta de entradas confirma una vez más el estrecho vínculo que Shakira tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” que en este regreso llevará por subtítulo “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.

Convocando a más de 1 millón de personas y generando un impacto económico sin precedentes en cada ciudad que visitó, en su paso por Latinoamérica Shakira logró un récord de estadios sold out. Con este tour la cantante colombiana se ubica en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025 superando a Paul McCartney y Bruno Mars, según el informe de Billboard Boxscore, siendo además la única latina incluida en el chart.

Reafirmando su lugar como la artista femenina latina más importante de todos los tiempos y una de las cantantes más poderosas e influyentes del mundo, estas presentaciones convierten a Shakira en un fenómeno cultural.