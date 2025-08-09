Sean Diddy pedirá entre 1 y 3 años de cárcel por cargos de prostitución

FOTO: Sean Diddy pedirá entre 1 y 3 años de cárcel, aunque se lo condena por dos casos de prostitución

Según se supo en las últimas horas, los abogados de Sean “Diddy” Combs buscarían que el músico solo pase entre 1 y 3 años en la cárcel, cuando el rapero fue declarado culpable de dos cargos de transportación para participar en prostitución.

Los cargos que se le imputan, generalmente, indican una condena de hasta 20 años porque las audiencias, que transcurrieron durante dos meses, no fueron suficientes para demostrar los delitos de conspiración para crimen organizado y tráfico sexual, lo que hubiera alcanzado a una cadena perpetua.

“Diddy” se encuentra detenido en un penal de Nueva York, aunque la defensa solicitó su libertad provisional, petición a la que la fiscalía se opuso totalmente luego de que el artista se pusiera de rodillas con la cabeza inclinada, frente a la sala del tribunal en Manhattan.

El medio estadounidense TMZ sostuvo que Marc Agnifilo, letrado del cantante, pondrá sobre la mesa el beneficio de la prisión domiciliaria, en las próximas semanas, bajo el argumento de que su cliente “necesita terapia para problemas de ira y abuso de sustancias”.

La sentencia se conocerá el próximo 3 de octubre y la defensa apunta a “condiciones de vida inhumana” dentro de la cárcel, pondrán la terapia como condición para su detención domiciliaria supervisada y asegurarán que, en el penal, se le brinda diariamente alimentos vencidos o “infectados de gusanos”.

Cuando el intérprete quedó detenido, tomó fuerza el testimonio de John Doe, quien lo denunció por agresión sexual a sus 16 años y aseguró que el cantante le pidió que se baje los pantalones frente a reconocidas figuras.

A pesar de que la demanda llegó 25 años después, la víctima recuerda que soñaba con convertirse en un artista musical, por lo que Combs le habría dicho que tenía “el look” para lograrlo y que podía convertirlo “en una estrella”.

De la misma manera, el escrito presentado en el Tribunal Federal de Manhattan, aseguró que “Doe se tomó una foto con Combs en la fiesta de 1998” y agregó que cuando el joven “recibió la invitación, sintió que finalmente tenía la oportunidad de codearse con los más destacados de la industria musical”.