Se revelan audios de Morena Rial, implicada en robos, un mes después de su libertad

FOTO: More Rial cada vez más complicada: se conocieron audios donde planea robar junto a su bebé de 6 meses

Morena Rial enfrenta una creciente complicación legal tras la divulgación de audios que la vinculan a planificación de robos, incluso mientras cuida a su bebé de seis meses. La evidencia se presentó en el programa Sálvese quien pueda, conducido por Yanina Latorre, dejando en una situación crítica a la hija del conocido periodista Jorge Rial.

En los mensajes, Morena pregunta: '¿Escuchá, están seguros de que tienen esa plata? Porque si están seguros yo vuelvo. ¿Me entendés? No vamos a ir a un lugar donde no haya un peso porque me mato'. Este mensaje forma parte de las pruebas que la vinculan a la planificación de un robo ocurrido el 18 de enero, por el que fue detenida por la Policía.

El reconocido periodista e investigador de casos policiales, Mauro Szeta, comentó sobre la complejidad del asunto. Resaltó que se presume que otra banda le proporciona información sobre los robos a la influencer. 'Está preocupada por si el botín a repartir es importante o no, y eso define si se mete o no', aseguró Szeta sobre el contenido audible analizado.

Además, se mostró otro audio donde Morena da instrucciones específicas a un cómplice, afirmando: 'Eu, Alan, escuchá. Yo voy con la Luna y el bebé. Pero escuchame una cosa: pongan nafta diésel ustedes hoy. Porque nosotras pusimos ayer... Aunque sea pongan 15'. En este mensaje, ella enfatiza que no está dispuesta a perder tiempo si no hay beneficios concretos.

Szeta también aclaró que, tras las recientes revelaciones, se pone en riesgo la justificación que le permitió obtener una libertad extraordinaria. Argumentó que 'Ella está excarcelada por cuidar a su bebé, pero eso se vuelve inválido si no demuestra interés en su cuidado', lo que podría derivar en nuevas complicaciones legales para la figura mediática.