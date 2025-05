Mirtha Legrand confrontó a Ricardo Darín en vivo tras su larga ausencia del programa

Mirtha Legrand recibió a varios miembros del elenco de El Eternauta este fin de semana, destacando que la serie ha sido un gran éxito en audiencias. Entre los invitados se encontraban actores reconocidos como Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietra, Ariel Staltari y Marcelo Subiotto. Sin embargo, la apertura del programa fue marcada por un divertido reclamo que hizo Legrand a Darín, quien no había asistido en un tiempo.

La conductora, con su característico estilo, le preguntó a Ricardo: “¿Hace cuánto no venías, pichoncito? ¿Por qué me hiciste eso?” A lo que el actor respondió de manera ligera: “No te hice nada, simplemente estaba trabajando. No coincidíamos”, minimizando la situación.

Para aliviar el momento, Mirtha siguió la conversación diciendo: “Qué bien te va en España”, haciendo referencia a los compromisos laborales del actor en el extranjero. Este intercambio humorístico dejó una nota amistosa en el aire.

Más adelante, la conductora dirigió un comentario a Carla Peterson, también ausente de las mesas anteriores: “A vos también hace mucho que no te veía”, destacando la falta de presencia de ambos en el programa. La actriz explicó que su ausencia fue resultado de una apretada agenda, señalando: “Sí, estuve haciendo teatro, giras, series... Y cuando estás trabajando, no tienes mucho tiempo”.

Durante el resto del programa, los actores compartieron anécdotas y reflexiones sobre el rodaje de El Eternauta, una de las obras más emblemáticas del cómic argentino, y cómo es la experiencia de llevarla a la pantalla.