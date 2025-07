El mensaje de Sabrina Rojas a Luciano Castro por el cumpleaños de su hija

Sabrina Rojas organizó una significativa fiesta para conmemorar los 12 años de su hija, Esperanza. En esta ocasión, aprovechó para publicar varios mensajes cargados de sinceridad dirigidos a su expareja, Luciano Castro, padre de la pequeña.

En sus redes sociales, publicó: “Siempre y para siempre. Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes”. La conductora, quien se encuentra al frente de Pasó en América, deseó reflejar el amor y unión familiar en un día tan especial.

La conductora continuó compartiendo sus sentimientos: “Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. ¡Las personas eligen, yo los elijo siempre!“.

Con alegría, Sabrina cerró su mensaje enfatizando su bienestar en el presente: “¿Yo? ¡Siempre feliz, orgullosa de mí, disfrutando a mis hijos y mi vida! Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras que durante tantos años me hice cargo, soportando y disimulando, porque para mis hijos, la vida es bella”. La conductora dejó en claro que ha encontrado su felicidad y empoderamiento, añadiendo que: “Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Sí, me amo, amo mi vida. Y cuando no te queda otra te das cuenta que sola podés con todo y encima sos feliz”.