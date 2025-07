Sabrina Carballo y el drama con Damián Potenza: una angustia que emociona

Sabrina Carballo habló con Puro Show sobre el drama que mantuvo con Damián Potenza, su expareja y padre de su hija, y se emocionó hasta las lágrimas por no poder resolver las diferencias con él y tener que acudir a la Justicia.

"En lo profesional muy bien y en lo personal, siendo mamá, así que muy bien", respondió la actriz, quien evitó responder sobre el problema legal que mantiene con su ex, a quien denunció por violencia de género: "De eso no hablo, se está encargando Ale Cipolla, mi abogado".

"No voy a hablar de eso porque no quiero que el día de mañana mi hija googlee y me vea a mí hablando mal de su padre. Nunca hablé de nada privado, de nada personal, agradezco el respeto que tuvieron", manifestó la actriz.

Con lágrimas en los ojos, Sabrina reconoció que le hace muy mal esta situación: "Es un tema que me angustia mucho. Yo estoy en mi casa tranquila, tratando de ser una buena mamá, veo a mi hija y eso me hace muy feliz".