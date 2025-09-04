FOTO: Rusherking habría empezado una relación con Martina de Gran Hermano: el testimonio de la modelo

“Nos fuimos mundial”, fue la frase que lo consolidó a Tomás Tobar, más conocido como “Rusherking”, en el mundo de la farándula, cuando inició su romance con Eugenia “La China” Suárez, pero en esta ocasión, todavía no se pronunció sobre su vínculo con Martina Pereyra, quien sí hizo referencia a los trascendidos.

“Martu” soñaba con ser una reconocida modelo durante su extensa estadía en la casa de Gran Hermano y su belleza la ubicó en campañas publicitarias de diversas marcas, sin embargo, ahora quedó en el centro de la polémica por su supuesta relación con el trapero.

Tal parece que Tobar pasó de María Becerra, Suárez y Ángela Torres a “buscar” por chat a la ex “hermanita”, platense, de 25 años que, dentro de la casa, perteneció al grupo denominado como “Tridente” y quedó en el puesto número 14.

No obstante, la modelo, en diálogo con el periodista Fernando Gatti, sostuvo que no conoce al músico: “Lo vi en el evento de Sarkany una vez y ni siquiera lo saludé”, al tiempo en que insistió que no tienen amigos en común y que no está en pareja: “Estoy solterísima”.