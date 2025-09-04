Rusherking habría empezado una relación con Martina de Gran Hermano: el testimonio de la modelo
Pereyra inició su carrera en reconocidas marcas del modelaje tras el reality y el músico transita su carrera entre romances fugaces.
04/09/2025 | 18:51Redacción Cadena 3
FOTO: Rusherking habría empezado una relación con Martina de Gran Hermano: el testimonio de la modelo
“Nos fuimos mundial”, fue la frase que lo consolidó a Tomás Tobar, más conocido como “Rusherking”, en el mundo de la farándula, cuando inició su romance con Eugenia “La China” Suárez, pero en esta ocasión, todavía no se pronunció sobre su vínculo con Martina Pereyra, quien sí hizo referencia a los trascendidos.
“Martu” soñaba con ser una reconocida modelo durante su extensa estadía en la casa de Gran Hermano y su belleza la ubicó en campañas publicitarias de diversas marcas, sin embargo, ahora quedó en el centro de la polémica por su supuesta relación con el trapero.
Tal parece que Tobar pasó de María Becerra, Suárez y Ángela Torres a “buscar” por chat a la ex “hermanita”, platense, de 25 años que, dentro de la casa, perteneció al grupo denominado como “Tridente” y quedó en el puesto número 14.
No obstante, la modelo, en diálogo con el periodista Fernando Gatti, sostuvo que no conoce al músico: “Lo vi en el evento de Sarkany una vez y ni siquiera lo saludé”, al tiempo en que insistió que no tienen amigos en común y que no está en pareja: “Estoy solterísima”.
Lectura rápida
¿Quién es Rusherking? Es Tomás Tobar, un trapero argentino que ha tenido romances con varias figuras del espectáculo.
¿Qué dijo Martina sobre su relación? Martina Pereyra afirmó que no conoce al músico y que está soltera.
¿Dónde se conocieron? Martina mencionó que lo vio en un evento, pero no interactuaron.
¿Cuántos años tiene Martina? Tiene 25 años y fue participante de Gran Hermano.
Qué trayectoria tiene Martina? Empezó su carrera en el modelaje tras participar en Gran Hermano, realizando campañas publicitarias.
[Fuente: Noticias Argentinas]