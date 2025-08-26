Romina Uhrig presentó su Only Fans y generó revuelo en redes sociales

Romina Uhrig revolucionó el mundo del espectáculo tras abrir su primera cuenta de Only Fans esta tarde, sin embargo, un video que le “hizo previa” al lanzamiento de su red social, pasó de una picante rutina de gimnasia a un debate polémico por su postura política.

La ex participante de Gran Hermano también fue diputada nacional entre 2019 y 2021, decisión que la acompañó en cada paso que la llevó a quedar expuesta, desde tener que desmentir un trío sexual con L-Gante a los ejercicios para glúteos.

Así que días antes de publicar su nueva red social con una imagen al borde la censura, Uhrig se grabó mientras realizaba sentadillas con la punta de la barra de pesas entre las manos y un plano contrapicado, entre otros ejercicios.

“Te comparto mi rutina intensa de piernas y glúteos para que llegues al verano bien reinona y con todo firme”, había escrito la ex hermanita. No obstante, un usuario de X -antes Twitter-, la increpó: “Que bien comía el ladrón de Festa”, a lo que la influencer respondió: “Informate, pelotudo”.

Quien comentó se refirió a Walter Festa, ex marido de Uhrig y ex intendente del partido bonaerense de Moreno. Ambos atravesaron una separación difícil y la ex “hermanita” fue representada por el abogado Fernando Burlando.

Otro de los escritos en X señaló al pasado como funcionaria de Romina. “Paga el pueblo”, indicó el escrito, mientras que la ex diputada retrucó junto a varios signos de pregunta que indicaban desentendimiento: “Pago yo, laburo desde los 15 años”.