Roberto Piazza defendió su cercanía con Javier Milei

Roberto Piazza sorprendió hace algunas semanas al asistir a la Quinta de Olivos para cenar con el presidente Javier Milei y su novia, Amalia "Yuyito" González, con quien ha mantenido una larga amistad.

El reconocido diseñador expresó estar satisfecho con las políticas del actual mandatario y su perspectiva ante las críticas provenientes de algunos artistas. En una reciente entrevista, Piazza respondió a la pregunta del cronista de Puro Show sobre los artistas jóvenes: "Son todos espantosos; la música espantosa, la palabra reggaetón me da alergia, algunos están asesorados y otros se creen que se la saben".

"En Argentina está radicado el reggaetón, el mal gusto, la mediocridad, el populismo, el kirchnerismo y toda la mierda esa", aseguró Piazza, quien se identificó como "amigo" de Milei: "Soy amigo de Javier, conozco sus pensamientos y hemos hablado muchas veces de eso".

En el transcurso de la entrevista, Piazza no escatimó en críticas hacia algunas artistas contemporáneas. Manifestó su desdén hacia Lali y María Becerra: "No me importa demasiado Lali y María Becerra, hay muchas más, tan malas como ellas que ahora opinan, pero cuando estaba la condenada no hablaba ninguna, nadie decía nada porque estaban todas con el sobrecito; ahora son todas anti Milei, quieren en 12 meses que el país sea maravilloso".

El diseñador fue aún más lejos en sus críticas, calificando a Lali y María Becerra de "imbéciles": "En realidad, son unas imbéciles, las detesto. A él (por Milei) no le importa un carajo, se divierte, es histriónico, tiene cosas mucho más importantes que hacer, habla de forma irónica. Son todas minas que han trabajado con la plata tuya, con la mía, con la de la señora que está viendo, con los impuestos, todas bancadas por el kirchnerismo, obviamente".