Espectáculos

Roberto García Moritán, furioso con la prensa por las preguntas sobre su supuesta amante

Al ex de Pampita no le gustó que le preguntaran por su relación con Araceli Salto.

08/08/2025 | 11:58Redacción Cadena 3

FOTO: Roberto García Moritán, furioso con la prensa por las preguntas sobre su supuesta amante

Roberto García Moritán salió este jueves por la noche con su pareja, la modelo Priscila Crivocapich, y se mostró bastante enojado con la prensa por las preguntas sobre su supuesta amante, Araceli Salto, quien aseguró haber tenido un romance con él cuando estaba casado con Pampita.

"No tengo ninguna opinión, no contesto disparates, no da para nada. Habla más de ella que de mí", aseguró Moritán, bastante enojado.

Cuando le consultaron por Pampita, evitó emitir opinión sobre la madre de su hija Ana: "No voy a opinar jamás de Caro".

Entonces le consultaron si estaba enemistado con la prensa y respondió: "No, para nada, nos están esperando para comer algo".

Priscila se mantuvo sonriente a su lado y dijo que anda "todo muy lindo, a él lo veo impecable, recién estamos arrancando, estamos bien".

Esta no es la primera vez que Moritán tiene problemas con la prensa. Se enfrentó en más de una oportunidad a movileros y hasta se enojó con Mirtha Legrand en su visita al programa.

Lectura rápida

¿Quién es Roberto García Moritán?
Un empresario argentino conocido por su relación con la modelo Pampita.

¿Con quién salió Moritán la noche del incidente?
Salió con su pareja, Priscila Crivocapich.

¿Qué le molestó a Moritán en la interacción con la prensa?
Le molestaron las preguntas sobre su supuesta amante, Araceli Salto.

¿Cómo se refirió a su relación con Pampita?
Evito emitir opinión sobre Pampita, diciendo "No voy a opinar jamás de Caro".

¿Ha tenido problemas anteriores con la prensa?
Sí, ya se había enfrentado a movileros antes y se mostró molesto en una visita a Mirtha Legrand.

[Fuente: Noticias Argentinas]

